wired

: 50 aziende di fantasia che fanno affari in film, fumetti e games - Lauraenientepiu : 50 aziende di fantasia che fanno affari in film, fumetti e games - ritwittalo : 50 aziende di fantasia che fanno affari in film, fumetti e games - bitnewsbit : 50 aziende di fantasia che fanno affari in film, fumetti e games -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Lesono sistemi formati da persone, procedure e tecnologie in cui i legami interni ed esterni si fondono con l’ambiente economico che li circonda. Trascendendo il nozionismo classico, l’azienda è un’organizzazione che, per essere influente, non deve essere necessariamente reale. Dalla Vita è meravigliosa di Frank Capra, il cinema ospita le più iconichedi. Universi fantastici che, in antitesi al product placement, vanno ben oltre l’economia aziendale. Ma anche videogiochi, romanzi,e cartoni animati hanno costruito imperi commerciali di. Dalle stralunate Wonka Industries e le tecnologiche Stark Industries alle futuristiche Wayne Enterprises e le distopiche LexCorp Industries, ledianimano grandi cult di genere. Business immaginari che, dalla Bubba Gump Shrimp Co. di Forrest Gump al Pizza Planet di Toy Story, conquistano perfino ...