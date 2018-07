5 ricette di cheesecake strepitose

vanityfair

: RT @BimbyItalia: Oggi negli USA è il #CheesecakeDay ?? Sapete che sulla Community #Bimby abbiamo oltre 200 ricette di #cheesecake dolci e sa… - McristinaBarbi : RT @BimbyItalia: Oggi negli USA è il #CheesecakeDay ?? Sapete che sulla Community #Bimby abbiamo oltre 200 ricette di #cheesecake dolci e sa… - BimbyItalia : Oggi negli USA è il #CheesecakeDay ?? Sapete che sulla Community #Bimby abbiamo oltre 200 ricette di #cheesecake dol… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Al cioccolato, con lime, al pistacchio, in una versione mini dolce e un’altra salata, condita con pomodori e olive: sono le 5diche trovate nella gallery sopra, tratte da un nuovo ricettario che fa la gioia di noi eterni appassionati. È Il libro delle(Gribaudo) scritto da Martina Tribioli, laureata in design ma professionista della pasticceria che ha lavorato a lungo anche con Alain Ducasse. Ora, stuzzicata dall’amore di suo marito per la torta al formaggio (lo racconta nell’introduzione), ha pensato a 60 modi diversi per prepararla, racchiudendo le suein un libro corredato dalle bellissime immagini della fotografa Barbara Torresan. LEGGI ANCHELedell'estate al cocco Il libro è diviso in due parti – dolce e salato – e per ciascuna ci sonoda fare in forno, senza cottura, e alternative, cioè con ...