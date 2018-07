5 progetti per stampare un villaggio in 3D su Marte

wired

(Di lunedì 30 luglio 2018) Immaginare unsustampato in 3D. È questo, in estrema sintesi, il tema dell’iniziativa che la Nasa, in collaborazione con la Bradley University di Peoria, Illinois, ha lanciato nel tentativo di stimolare il dibattito sul futuro dell’edilizia, nello spazio, certo, ma anche più semplicemente sul nostro pianeta. I giudici, nell’ambito del progetto, hanno così ricevuto 18 proposte da altrettanti team di designer sparsi in giro per il mondo, arrivando a una selezione di 5 proposte finaliste che – in modo proporzionale rispetto al punteggio ricevuto – si sono spartite un premio complessivo di 100 mila dollari. A conquistare il primo posto è stato il Team Zopherus di Rogers, in Arkansas, che ha progettato un vero e propriomodulare di capanne pensato per il Pianeta Rosso stampato in loco con materiali estratti dal suolo marziano (soprattutto ...