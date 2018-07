  L’Italia sta vivendo ore drammatiche per una serie di episodi di violenza che stanno facendo ...

Legionella - 4 nuovi casi a Bresso : le persone infette salgono a 46. Analisi a tappeto nei condomini : Ci sono 4 nuovi casi di Legionella a Bresso. salgono così a 46 le persone, tutte residenti nel comune lombardo, che hanno contratto il batterio. Lo ha comunicato in una nota l’Ats Città Metropolitana di Milano specificando che delle nuove persone colpite dall’infezione, una è stata ricoverata all’Ospedale Sacco, un’altra all’Ospedale San Gerardo di Monza e altre due al Niguarda di Milano. Dopo i due anziani, un uomo e una donna di 94 anni, morti ...

Emiliano e Di Maio : propaganda d’acciaio : In merito all’acciaieria Ilva il bi-ministro Luigi Di Maio e il presidente della Puglia, Michele Emiliano, uno che meriterebbe la tessera di Beppe per meriti sul campo (della propaganda), parlano di “cittadini” ma alle sorti dei cittadini di Taranto non sono davvero interessati. Di Maio ha convocato

Toninelli - ma che stai a fa’ con Fs? : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha annunciato via Facebook i nomi dei nuovi vertici delle Ferrovie: Gianfranco Battisti sarà amministratore delegato e Gianluigi Vittorio Castelli presidente. Si tratta di scelte interne all’azienda che il ministro accompagna con l’invito, tra l’al

Veronica Satti e Bobby Solo insieme dopo il GF (FOTO) : Grande Fratello: Veronica Satti incontra suo padre Bobby Solo Veronica Satti è nota al grande pubblico per ben due motivi: è una degli opinionisti fissi di Barbara d’Urso, sempre presente negli studi di Pomeriggio 5 quando si parla di genitori e figli, sia per il suo rapporto non propriamente idilliaco con Bobby Solo, suo padre. Finalmente, dopo l’esperienza di lei al GF, i due sono riusciti finalmente a incontrarsi. Infatti, per ...

Ambiente - Toscana : le sponde del lago di Bilancino passano alla Regione : Passa alla Regione Toscana le sponde del lago di Bilancino in Migello (Firenze): è stato sottoscritto dalla stessa Regione, dal Comune di Barberino di Mugello, da Ait e Publiacqua l’accordo che permetterà alla Regione di avere la proprietà che fino ad oggi apparteneva ai 14 Comuni che all’epoca formavano il consorzio che esegui’ l’opera. L’atto, spiega la Regione, “dà un futuro chiaro per il lago di Bilancino, ...

Roma - Manolas : 'Non so chi sia Malcom e non lo saluterò' : 'Malcom non sapevo nemmeno chi fosse'. Kostas Manolas difende la sua Roma e snobba l'ex attaccante del Bordeaux che ha preferito il Barcellona ai giallorossi creando alcune difficoltà al direttore ...

Infografica Tgcom24 : Legittima difesa, le nuove proposte

Foa - la Rai e il futuro del Centrodestra - : Berlusconi dice no al presidente designato. Salvini resta in silenzio. Saranno gli ultimi giorni dell'alleanza?

Conte da Trump alla Casa Bianca : «Sui migranti l'Europa segua l'Italia» : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca . 'Sono molto d'accordo con quello che state facendo sull'immigrazione legale e ...

Salvini a testa in giù - la provocazione del presidente della provincia di Parma : «È ora di scegliere da che parte stare» : Salvini cita Mussolini ed è bufera politica Daisy Osakue, atleta azzurra di origini nigeriane, aggredita e ferita a Torino 'Ci sono momenti in cui stare in silenzio significa essere complici - ...

Cristiano Ronaldo : Georgina amministrerà il suo patrimonio? Quanto guadagnava e come si è arricchita : Ma il portoghese cinque volte Pallone d'oro non è l'unico a susitare interesse, anche la sua bella fidanzata sta attirando l'attenzione della stampa italiana e di tutto il mondo. La bella Georgina ...

Tour de France 2018 - Geraint Thomas si gode la vittoria : 'Una gioia pazzesca' : Thomas ancora emozionato per lo storico successo nella Grande Boucle ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai nostri microfoni: " Al momento sono ancora nel mondo dei sogni, è pazzesco . Da ...

Nuoto sincronizzato - i convocati dell’Italia ai raggi X e le speranze di medaglia : fari puntati su Minisini/Flamini. Si cerca l’en plein : Dal 3 al 7 agosto andranno in scena presso lo Scotstoun Sports Campus le gare di Nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow. C’è grande attesa per l’Italia che, dopo l’en plein di medaglie realizzato nella rassegna di Londra 2016, punta chiaramente a confermarsi anche in questa competizione. LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA ITALIANA: Beatrice Callegari Domiziana Cavanna Linda Cerruti Francesca Deidda Costanza Di Camillo Costanza ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Ci sono tutte le stelle - da Bruni a Ruffini : Dall’8 al 12 agosto, al Lago Loch Lomond -Trossachs National Park, a circa 30 chilometri da Glasgow, saranno in scena gli Europei di Nuoto di fondo. Appuntamento importante anche in chiave Italia: la nazionale delle acque libere ha sempre portato tantissime medaglie a livello continentale per il Bel Paese. Saranno tredici gli azzurri protagonisti in terra scozzese: annunciate oggi le convocazioni. Questi i convocati: Matteo Furlan (Fiamme ...