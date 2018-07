3×3 – Finali Nazionali | Cremona Cobram e Ancona campioni d’Italia

sportfair

(Di lunedì 30 luglio 2018)(uomini) e(donne)d’Italia 3×3. Lein differita RAI Sport mercoledì 1 agosto dalle 21.23 Una conferma e una sorpresa nelle3×3 di Riccione 3×3 Italia giunte alle quinta edizione e organizzate dalla FIP e dal promoter FISB. In campo maschile pronostici rispettati con i(Damiano Verri, Andrea Negri, Claudio Negri e Carlo Fumagalli) che battono in finale la squadra di Carbonara Ticino 19-14 e vincono il secondo titolo della loro storia dopo quello del 2016. In campo femminile si imponecon autorità. In finale batte Fiorenzuola 14-7 che ha vinto lo scorso anno.(Elisabetta Tassinari, Matilde Dall’Aglio, Marta Meroni e Federica Nannucci) è una squadra compatta con giocatrici che difendono forte e trovano tiri importanti in attacco. Prima nel girone, nei Quarti ha eliminato Carbonara ...