Sassuolo - un difensOre corteggiato in Spagna : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Siviglia ha messo nel mirino il difensore centrale del Sassuolo, Gian Marco Ferrari.

24 Ore di Spa - il fascino "scaccia sonno" dell'endurance : Per la cronaca, la 24 Ore di quest'anno è stata vinta dalla BMW M6 GT3 del team Walkenhorst Motorsport che è stata l'auto più veloce e costante in pista. CBALNEXTA Sfortunate invece le auto italiane, ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : ARTURO VALVERDE muOre??? : Clamorose novità in arrivo dalla Spagna per quanto riguarda la telenovela Acacias 38 (Una Vita): attraverso un video promozionale trasmesso da La1, la rete televisiva iberica in cui va in onda la fiction scritta da Aurora Guerra e Miquel Peidro, pare infatti chiaro che il colonnello ARTURO VALVERDE morirà nelle puntate in onda la prossima settimana. Come avverrà l’uscita di scena? Per capire meglio che accadrà, è necessario ricapitolare ...

Blancpain GT Series - Latmosfera daltri tempi della 24 Ore di Spa : Si è da poco conclusa la 24 Ore di Spa-Francorchamps, vinta dal team Walkenhorst Motorsport con la BMW M6 GT3 numero 34 guidata dal trio composto da Phillip Eng, Tom Blomqvist e Christian Krognes.Una calamita per appassionati. Questa gara-evento è in grado di attirare lattenzione dei veri appassionati di motorsport, sempre alla ricerca di emozioni intense e tanta adrenalina. Sono tanti gli aspetti che rendono la competizione davvero speciale: ...

24 Ore di Spa-Francorchamps - doppietta per la BMW : doppietta della BMW alla 24 Ore di Spa-Francorchamps. La gara più attesa della stagione Blancpain GT ha visto il team Walkenhorst conquistare la vittoria davanti all'altra M6 gestita dal team Rowe. Sul podio anche l'Audi R8 LMS del team Land Motorsport.Terzo successo in quattro edizioni. Ancora una volta, le BMW hanno fatto il bello e il cattivo tempo sul circuito di Spa, centrando un'altra importante vittoria che conferma lottimo rapporto tra ...

24 Ore di Spa - la Ferrari vince nella Pro Am. Grande Lamborghini in AM : Grande Italia alla 24 Ore di Spa, ottava prova del Blancpain GT Series. Ferrari prima in Pro Am con il successo della 488 GT3 di Rinaldi Racing prima davanti alle Mercedes che si prendo le altre due ...

Spal - è già effetto Djourou : il calciatOre scatenato [VIDEO] : La Spal si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo del club è quello di conquistare una nuova salvezza, la dirigenza si è mossa ancora una volta bene sul mercato. Si candida ad essere protagonista il difensore Johan Djourou, qualità ed esperienza al servizio del mister Semplici. Nel frattempo il calciatore ivoriano regala spettacolo anche fuori dal campo, Djourou in compagnia dei compagni si scatenate ed il video è ...

Inter - spalanca le Orecchie : “Vidal via dal Bayern Monaco - questione di Ore” : Il futuro di Arturo Vidal al Bayern Monaco sembra essere segnato, sarà addio per il centrocampista cileno, adesso l’Inter sogna Reinaldo Rueda, ct del Cile, ha parlato del futuro di Arturo Vidal, uno dei calciatori simbolo della sua Nazionale. Il centrocampista del Bayern Monaco, vuole rilanciarsi dopo un’annata opaca ed a quanto pare lo farà lontano dalla Germania: “Ne abbiamo discusso, mi auguro che sia la cosa migliore ...

Lazio-Spal - la violenza non conosce ferie : scontri tra tifoserie prima dell’amichevole ad Auronzo di CadOre : Nemmeno la vista delle Dolomiti e il fatto che si trattasse di un’amichevole estiva ha fermato la violenza nel calcio. Ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, le tifoserie di Spal e Lazio sono entrate in contatto prima della partita tra le due squadre. Fumogeni, bastoni e lancio di sassi. La scena è stata ripresa dagli abitanti e pubblicata sui social. L'articolo Lazio-Spal, la violenza non conosce ferie: scontri tra tifoserie prima ...

Calciomercato FiOrentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

