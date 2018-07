15 slip da mare per l’estate

gqitalia

: Il suo profilo mi attira... Uomo attivo, bisex e sposato. Ha tre foto. Una del fisico lavorato, con i peli ai punti… - rogerrandazzi : Il suo profilo mi attira... Uomo attivo, bisex e sposato. Ha tre foto. Una del fisico lavorato, con i peli ai punti… - laura_desiati : Appello per la dignità morale dei bagnanti. Uomini: lo slip bianco solo se vi state a tuffà dai faraglioni di Capri… - Naisefireworks : RT @as_elios55: Cari uomini , al mare lo slip a mutandina bianco solo se avete dai 2 ai 6 anni o se siete David Beckham ?? Ecco !!!! Grazi… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) È l’anno dello, quello più bistrattato negli anni perché il più “pericoloso”. Sgambatura ampia, vita molto bassa. Le condizioni per indossarlo? Fisico bestiale e quel tanto di esibizionismo che attirerebbe l’attenzione anche dei meno curiosi. Qualcuno alla notizia farà spallucce, qualcun altro esulterà, la maggioranza, forse, inorridirà. Ma i vantaggi dellodasono inopinabili: si asciuga prima degli altri, non dà noia quando si sta in acqua, garantisce l’abbronzatura anche sulle gambe. E se è vero che anche negli anni passati i marchi di moda non l’hanno mai eliminato del tutto dalla collezione, quest’anno è tornato prepotentemente alla ribalta ma con una dose inferiore di audacia, soprattutto in termini di fantasie. Perlopiù sono monocolore, con qualche evocazione vintage. Chi osa di più ha un pubblico young o più attento alle mode. La nostra ...