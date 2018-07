10 distopie italiane da rileggere

wired

: 10 distopie italiane da (ri)leggere #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : 10 distopie italiane da (ri)leggere #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Lauraenientepiu : 10 distopie italiane da (ri)leggere -

(Di lunedì 30 luglio 2018) La distopia è uno dei generi letterari di maggior successo, di questi tempi. Permette di avere una visione d’insieme e di proporre una propria idea di mondo futuro, facendo muovere l’eroe in un contesto sociale con regole precise. Sul fatto che funzioni particolarmente oggi, alcuni lo spiegano prendendo in causa la politica. È stato rilevato come all’ascesa di Trump alla Casa Bianca, sia seguito un aumento di vendita di romanzi distopici, come 1984 di Orwell. Per quanto riguarda cinema e serie tv,come Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood o Hunger Games di Suzanne Collins, hanno ispirato trasposizioni di successo. Considerato un genere frequentato soprattutto dagli autori di lingua inglese, in realtà la distopia è stata affrontata anche da molti italiani, alcuni nuovi alla letteratura di genere e, nello specifico, alla fantascienza. Ecco 10 titoli italianissimi che vi ...