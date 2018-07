Wolff 'Bottas scudiero' - rabbia pilota : ANSA, - BUDAPEST, 29 LUG - Problemi in casa Mercedes nonostante la vittoria di Lewis Hamilton nel Gp d'Ungheria. Tutto è nato da una frase del numero uno della scuderia Toto Wolff, secondo il quale "è ...

F1 - Wolff svela : “posizioni congelate anche se Bottas fosse stato al comando. Ferrari? Kimi sfortunato” : Il team principal della Mercedes ha sottolineato come la scuderia avrebbe congelato le posizioni dopo la Safety-Car anche se in testa ci fosse stato Bottas L’ordine di scuderia, che piaccia o no, è sempre considerata una situazione borderline. Criticata da molti, accolta con favore da altri, soprattutto in ottica classifica. Ferrari e Mercedes, a proprio modo, ne hanno fatto uso durante il Gp di Germania, dando il via a discussioni e ...

F1 - Wolff soddisfatto : “felice per il rinnovo di Bottas - rispecchia i valori che cerchiamo in un pilota” : Il team principal della Mercedes ha commentato il rinnovo di Bottas, esprimendo la propria soddisfazione per questo accordo Dopo il rinnovo di Lewis Hamilton, la Mercedes blinda anche Valtteri Bottas e conferma la sua line-up per la prossima stagione. Il team di Brackley ha annunciato in un comunicato di avere rinnovato il contratto del pilota finlandese per il 2019 con un’opzione per il 2020. © Photo4 / LaPresse Queste le parole di ...

F1 Austria - Wolff : «Bottas ed Hamilton? Siamo ai dettagli per il rinnovo» : ZELTWEG - Il direttore esecutivo della Mercedes, Toto Wolff, ha ha fatto il punto della situazione degli ultimi sviluppi dell'auto dopo la prima giornata di prove in Austria: ' Mi piace l'upgrade che ...

