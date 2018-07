Voleva incontrarlo | Papa visita a sorpresa anziana

adnkronos

: Voleva incontrarlo, @Pontifex_it visita a sorpresa anziana - Adnkronos : Voleva incontrarlo, @Pontifex_it visita a sorpresa anziana - misiagentiles : RT @Adnkronos: Voleva incontrarlo, @Pontifex_it visita a sorpresa anziana - MicheleMoratti : @davide31buffa Voleva incontrarlo, tutto organizzato ma poi è #arrivatoilchelsea! -

(Di domenica 29 luglio 2018) "Ieri, nel tardo pomeriggio,Francesco è arrivato a, a bordo della sua Ford Focus blu in via Alessandria, nel quartiere Salario a Roma, che a quell'ora era completamente deserto, per ...