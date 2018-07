' Voglio fare il posto fisso' | le non-ambizioni degli italiani

Dl Dignità - Di Maio : “Non Voglio fare ‘Jobs Act 2 La vendetta’. Fiducia non servirà”. Ma sui voucher è scontro con i sindacati : “Gli italiani mi hanno detto di cominciare a licenziare il Jobs Act, io non voglio fare il ”Jobs Act 2, la vendetta“, perché è bastato il primo che ha massacrato le famiglie”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, in merito alle possibili modifiche al decreto Dignità, in arrivo alla Camera. “Dall’iter parlamentare credo che ne uscirà un decreto 2.0 rafforzato perché ...

Juve - Allegri : 'Non Voglio fare mai brutte figure. La vera stagione inizia dopo la sosta per le Nazionali' : Massimilano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni: 'C'erano molti giovani soprattutto nel secondo tempo, hanno fatto la loro parte e sono contento, più che ...

Dl Dignità : Di Maio - non Voglio fare ‘Jobs Act 2 - la vendetta’ - bastato il primo(2) : (AdnKronos) – Secondo Di Maio, il decreto non uscirà snaturato dall’iter parlamentare. Piuttosto, spiega, “nasce un decreto Dignità 2.0 più rafforzato perché stiamo inserendo centinaia di milioni di euro all’anno di incentivi agli imprenditori per poter assumere a tempo indeterminato. faremo in modo che sia superconveniente assumere un ragazzo a tempo indeterminato anziché determinato, con una norma sui voucher che ...

Dl Dignità : Di Maio - non Voglio fare ‘Jobs Act 2 - la vendetta’ - bastato il primo : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Gli italiani mi hanno detto di cominciare a licenziare il Jobs Act , non di farne un altro”. A dirlo è il ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “La ricetta che si sta proponendo contro il decreto Dignità è il ‘Jobs Act 2, la vendetta’ e io non voglio fare il ‘Jobs Act 2, la vendetta, perché basta il primo che ha massacrato le famiglie”, ha ...

Ronaldo si presenta : 'Non sono venuto qui in ferie. Voglio trionfare con la Juventus' - : sono approdato in uno dei club più forti del mondo, abituato a vincere, reduce da 7 campionati vinti consecutivamente e da due finali di Champions negli ultimi quattro anni. Ho giocato in club da ...

I poveri Vogliono venire in Europa... ma questo non ha nulla a che fare con i naufragi : Da quando il nuovo governo ha deciso finalmente di seguire una strada per bloccare la vergognosa speculazione dei trafficanti di uomini che lavorano in Africa con l'appoggio e, probabilmente, dando un forte sostegno economico alle cosiddette ONG, vedo sui giornali e sento in televisione un linguaggio che è assolutamente fuori luogo e che non c'entra nulla col problema attuale.Solo Alberto Alesina ha correttamente scritto sul Corriere: ...

Biodigestore di Chianche - De Luca : impianti servono come alternativa agli inceneritori. I comitati : Vogliono fare dell'area del Greco di ... : ... per l'altra metà registriamo marcia indietro per il processo di ideologizzazione del problema che è assolutamente fuori dal mondo». Tra questi c'è anche Chianche che come ha spiegato il sindaco ...

Un po' di FIFA qua? Ronaldo alla Juve - gioco da rifare. Ora tutti Vogliono la Serie A... : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...

Milan - Halilovic : "Voglio fare la storia del club" : Sono in uno dei migliori club del mondo e sono molto felice di essere qui. È un grande step per la mia carriera. Giocatori e staff mi stanno già aiutando, voglio imparare molto". su gattuso - "Ho ...

Stoppani : 'I giovani non Vogliono fare i camerieri? Sbagliano - sono più importanti dello chef' : ROMA 'La brigata di un ristorante è fatta di tante professionalità, ma non è facile far capire ai giovani quanto tutte queste siano fondamentali e abbiano un ruolo preciso, quando si tratta di ...

'Non Voglio fare la fine di Matteo Renzi' : Su Luigi Di Maio e il M5s ha infatti affermato: 'Siamo alleati con una forza politica diversa dalla nostra ma devo riconoscere, onore al merito, che ho trovato in Luigi Di Maio e nei 5 Stelle persone ...

ROCCO COMMISSO : “Voglio IL MILAN - NON DIPENDE SOLO DA ME”/ Ultime notizie affare Elliott-Li : “club ambito” : MILAN al fondo Elliot, COMMISSO torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera SOLO fino a lunedì(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Milan - lo "juventino" Commisso fa sul serio : "Voglio chiudere l'affare" : Ho i soldi, ho giocato a calcio e conosco bene questo sport. La mia squadra preferita? In passato sono stato tifoso della Juve '. Grande è la confusione sotto al cielo rossonero. Quindi la situazione ...

Milan - le rivelazioni di Rocco Commisso : “senza quei 32 milioni qualcosa è cambiato - Voglio chiudere l’affare” : L’imprenditore americano è uscito allo scoperto, svelando i propri obiettivi e la volontà di chiudere in fretta l’operazione per l’acquisto del Milan La trattativa c’è, concreta ma al momento in fase di stallo. Rocco Commisso è tutt’ora intenzionato ad acquisire il Milan, ma la situazione societaria rossonero non è poi così chiara. Yonghong Li non ha versato ad Elliott i 32 milioni previsti entro il sei ...