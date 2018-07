Vittoria di Hamilton e doppio podio Ferrari in Ungheria

F1 – Hamilton allunga con la Vittoria in Ungheria : la classifica piloti aggiornata : Lewis Hamilton allunga: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Ungheria Preziosa vittoria di Lewis Hamilton, oggi al Gp d’Ungheria: dopo la pole position conquistata nella qualifiche di ieri, il britannico della Mercedes è riuscito a dominare la gara, cedendo la prima posizione a Vettel solo per pochi giri dopo essersi fermato ai box per il pit stop. Prezioso doppio podio Ferrari, oggi all’Hungaroring, con Vettel e ...

Formula 1 - GP Ungheria. Hamilton : 'La Vittoria in Germania uno stimolo. Investigazione? Rifarei tutto' : "Difficile isolare una vittoria più speciale rispetto alle altre. Quello in Germania è stato un weekend di cui vado fiero. Vorrei continuare a imparare dalle cose migliori di quel fine settimana e ...

F1 – Hamilton favorito al titolo mondiale : dopo la Vittoria di Lewis ad Hockenheim le quote del britannico volano : dopo la vittoria di Lewis Hamilton nel Gp di Germania, cambiano le quote per il favorito alla vittoria del titolo mondiale piloti di Formula Uno Domenica da dimenticare per Sebastian Vettel che ha visto sfumare, a pochi giri dalla fine, la vittoria nel Gp di Germania, finendo con la sua Ferrari contro le barriere. A trionfare è stato Lewis Hamilton, protagonista di una rimonta dalla settima fila, e che con questo successo si riprende la ...

Formula 1 - Gp Germania : colpo di scena - Hamilton sotto investigazione e Vittoria a rischio : La pioggia tradisce Vettel, finito a muro a 15 giri dalla fine. Il britannico della Mercedes torna leader mondiale a +17

CLASSIFICA FORMULA 1 MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI/ Investigazione Hamilton - Vittoria a rischio : cosa succede : CLASSIFICA FORMULA 1: il MONDIALE PILOTI e COSTRUTTORI alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018, in questo weekend di casa a Hockenheim. Ferrari sempre in vetta.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:43:00 GMT)

F1 - GP Germania 2018 : la Vittoria di Lewis Hamilton è sotto investigazione. Inglese sub-judice : Il GP di Germania 2018 di F1 non finisce mai. Dopo aver vinto una gara incredibile ad Hockenheim, ora Lewis Hamilton potrebbe vedersi privato il successo a tavolino. Il britannico della Mercedes è infatti sotto investigazione da parte dei commissari per aver attraversato la linea bianca che separa l’ingresso ai box dalla pista. In quel frangente il team aveva richiamato il quattro volte campione del mondo per il cambio gomme, tuttavia ...

Vettel : 'Piccolo errore ma dall'impatto enorme'. Hamilton : 'Sempre creduto nella Vittoria'. Kimi : 'Seb? Le regole sono chiare' : 'Più deluso che arrabbiato', ma la sostanza non cambia: zero punti dopo una gara 'che avevamo in tasca'. È amareggiato Sebastian Vettel: 'le gomme da asciutto penso che andassero ancora bene e fossero ...

Gp Germania - Hamilton : 'Una Vittoria straordinaria' : Roma, 22 lug., askanews, - 'Ho sempre creduto di poter vincere questa gara. Ovviamente da quella posizione di partenza è altamente imporbabile ma ho sempre pensato di potercela fare'. Lewis Hamilton ...

Gp di Germania - Vittoria per Hamilton e delusione per Vettel : Roma - Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, si è imposto dopo una grande rimonta ...

