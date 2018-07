Virus del Nilo occidentale | anziano con problemi cronici muore a Ferrara

Zanzara tigre - 70 province italiane invase : il gravissimo Virus che trasmette - la mappa delle zone a rischio : Sono difficili da stanare. Si riproducono nelle piccole pozze di acqua, nei vasi lasciati al sole sui balconi, in qualsiasi fessura umida. Si nascondono bene col loro corpicino grande solo pochi millimetri, dai cinque ai poco più di dieci. La Zanzara tigre, con le zampe e l' addome attraversati da v

Febbre del Nilo Occidentale - come difendersi dal Virus : La scheda: sintomi, varianti e modalità di trasmissione dell'infezione. Uno studio della Statale di Milano ha individuato le direzioni attraverso le quali si diffonde l'epidemia da West Nile. Zanzare ...

Virus del Nilo occidentale : 10 casi in Veneto - nessuna emergenza : Sono 10 i casi di Virus del Nilo occidentale registrati dall’inizio dell’estate in Veneto, un dato definito “non allarmante” dalle autorità sanitarie regionali. “La situazione legata alla presenza in alcune parti del Veneto di focolai di zanzare portatrici della West Nile non desta allarme. E’ un fenomeno che si presenta da anni a ogni estate, favorito dal clima caldo e umido, come adesso. Il sistema sanitario e i Comuni ...

L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da Virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato conclusa l’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, iniziata lo scorso aprile. L’impiego di un nuovo vaccino e la rapida risposta delle autorità sanitarie hanno permesso di contenere la diffusione del virus, The post L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo appeared first on Il Post.

Medicina : ricostruito in 3D il Virus della Spagnola : L’Istituto nazionale sulle malattie allergiche e infettive del National Institutes of Health statunitense ha ricostruito in 3D il virus della Spagnola, che nel 1918 ha ucciso milioni di persone nel mondo. Il risultato, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, in futuro potrà essere d’aiuto per sviluppare vaccini più efficienti. Per riprodurre l’organizzazione e la struttura del virus il team di esperti ha utilizzato ...

Vaccinazione Hpv contro il papilloma Virus - crollo delle percentuali anche in Liguria : Il papilloma virus si trasmette per via sessuale, quindi è praticamente impossibile debellarlo senza l'aiuto della scienza. È stato dimostrato che se l'intera popolazione di ragazze di 12 anni , l'...

Gravidanza : il Virus Zika è più minaccioso del previsto : Il virus Zika, che ha messo in allarme atleti e spettatori delle Olimpiadi del 2016 in Brasile minacciando soprattutto le donne incinte, a rischio di dare alla luce bimbi con microcefalia, potrebbe rappresentare un rischio molto più grande per la Gravidanza rispetto a quanto riportato in precedenza. I ricercatori di 6 centri nazionali di studio sui primati, capeggiati dalla University of Wisconsin-Madison, hanno infatti combinato i risultati dei ...

Virus Ebola : primo caso nella regione autonoma del Kurdistan iracheno : I media locali hanno riportato il primo caso di Virus Ebola nella regione autonoma del Kurdistan iracheno: “L’alta commissione per il controllo della febbre emorragica presieduta dal ministro della Salute con lam presenza del governatore di Erbil e rappresentanti del ministero dell’Agricoltura si è riunita per adottare tutte le misure necessarie per fare fronte a questa malattia“, ha spiegato un portavoce del ministero ...

Rovigo - positivo Virus West Nile/ 59enne contagiato a Polesana : malattia originaria dell'Uganda : Rovigo, positivo virus West Nile: un 59enne contagiato a Polesana. Il virus del Nilo occidentale torna a preoccupare anche se il paziente versa in condizioni da considerarsi discrete.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:12:00 GMT)

Ricerca : svelata la struttura del Virus Zika ad alta risoluzione : Un gruppo di Ricercatori della Purdue University, in Indiana, guidato da Madhumati Sevvana, ha “catturato” il virus Zika in 3D e ad alta risoluzione: i risultati sono stati pubblicati su “Structure“. La Ricerca consentirà di sviluppare un vaccino e farmaci mirati per contrastarlo. I Ricercatori hanno utilizzato le tecniche più avanzate di microscopia elettronica per svelare la struttura del virus fino a livello atomico: ...