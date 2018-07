romadailynews

: RT @romadailynews: Villa Lazzaroni, la disfatta di AMA e VII Municipio: Villa Lazzaroni, la disfatta di AMA e… - DomenicoCek : RT @romadailynews: Villa Lazzaroni, la disfatta di AMA e VII Municipio: Villa Lazzaroni, la disfatta di AMA e… - romadailynews : Villa Lazzaroni, la disfatta di AMA e VII Municipio: Villa Lazzaroni, la disfatta di AMA e… - medicojunghiano : RT @ROMAnuova2018: #28luglio #Roma: Villa Lazzaroni (via Appia-via Fortifiocca) ospita sedi Ama, del #VIIMunicipio e mezzi Servizio giardin… -

(Di domenica 29 luglio 2018), ladi AMA e VII. Lo storico polmone verde sta soccombendo nel degrado, ospita una sede Ama e una del VII, ma i cestini non vengono svuotati comunque . “Solo una visita sul posto può aiutare a percepire il degrado in cui viene lasciata spirare. Ma bisognerebbe volersi del male. Tutta Roma è così, direbbe chi ormai è assuefatto all’incuria e alla decadenza della capitale. Ebbene, fra superfici in terra bruciate dal sole, una volta prati dove giocavano i bambini, siepi fatte seccare irreparabilmente, alberi abbandonati nell’attesa che si schiantino morenti, cestini stracolmi, viali tappezzati da rifiuti, fontane con due dita d’acqua stagnante, ci sono dei particolari che rendono il luogo emblematico”. Lo ha dichiarato Antonello Palmieri, presidente dell’associazione ROMANUOVA. “– tra via ...