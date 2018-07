VIDEO Simone Biles | ritorno stellare in gara | gli esercizi della Campionessa | show sui 4

Simone Coccia contro il 'branco' e Danilo Aquino (VIDEO) La replica : Simone Coccia, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, nelle scorse ore sui propri social, ha pubblicato un video con un frammento emblematico dell'avventura in casa con protagonista Danilo Aquino e la sua battuta fuoriluogo nei confronti di Lucia Bramieri.prosegui la letturaSimone Coccia contro il 'branco' e Danilo Aquino (video) La replica pubblicato su Gossipblog.it 06 luglio 2018 15:06.

Wimbledon 2018/ Diretta qualificazioni streaming VIDEO e tv : Simone Bolelli guida la pattuglia azzurra : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: ultimo giorno nelle qualificazioni del torneo di tennis, Simone Bolelli guida la pattuglia degli italiani che vanno a caccia del main draw(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:05:00 GMT)

VIDEO L’infortunio di Simone Giannelli : problemi al ginocchio - il palleggiatore si fa male in Italia-Giappone : Brutta tegola in casa Italia nel bel mezzo della Nations League 2018 di volley maschile. Simone Giannelli si è infortunato al ginocchio destro dopo un tuffo non concluso nel migliore dei modi. Il nostro palleggiatore titolare aveva cercato di difendere un pallone nel corso del terzo set della sfida contro il Giappone (punteggio sul 6-3, 1-1 nel conto dei parziali) ma purtroppo si è fatto male e ha abbandonato il campo. La situazione verrà ...

Simone Coccia - lettera di Milena a Pomeriggio 5/ VIDEO : "Mi hai salvato la vita dopo il terremoto ad Amatrice" : lettera per Simone Coccia Colaiuta a Pomeriggio 5: Milena, la donna che ha salvato dalle macerie di Amatrice, ha scritto per lui parole davvero commoventi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Stefania Pezzopane a Simone Coccia : "Mai vergognata di amarti" (VIDEO) : Stefania Pezzopane è la sorpresa di Simone Coccia, quinto classificato della quindicesima edizione del Grande Fratello. L'onorevole, ancora una volta, ha intavolato un lungo discorso ribadendo il proprio amore nei confronti del fidanzato:"Mi batte forte il cuore. Mai nella mia vita avrei immaginato di essere qui. Faccio un lavoro diverso. Però sono innamorata di Simone. Abbiamo una bella storia. Sono venuta a riprenderti. Il gioco è stato bello, ...

Angela Coccia - sorella di Simone/ Chi è? VIDEO : "Ricominciamo!" : Angela Coccia, sorella di Simone: chi è? Video: "Ricominciamo". La donna scrive una lettera al fratello che non vede da tempo, intanto la mamma interviene in collegamento telefonico.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 23:30:00 GMT)

Simone Coccia Colaiuta/ VIDEO : io come Rocky - Rambo e Terminator! (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta è stati il primo finalista del Grande Fratello 15, sarà lui a vincere questa edizione del reality? Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 22:27:00 GMT)

SIMONE COCCIA COLAIUTA/ VIDEO : il finalista in lacrime a bordo piscina - tempo di bilanci? (Grande Fratello 15) : SIMONE COCCIA COLAIUTA è stati il primo finalista del Grande Fratello 15, sarà lui a vincere questa edizione del reality? Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Matrimonio Inzaghi – Alessia Marcuzzi - Abate - Aquilani e non solo : tutti gli ospiti alle nozze di Gaia e Simone [FOTO E VIDEO] : Al Matrimonio di Inzaghi sono accorsi tantissimi personaggi celebri: da Alessia Marcuzzi ai calciatori amici dell’allenatore, tutti gli invitati alla ‘festa’ di Gaia e Simone Nella splendida cornice di Montalcino al ‘Castello Banfi Il Borgo’ si sono sposati ieri l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi e la compagna Gaia Lucariello. Dopo l’arrivo in carrozza della sposa, si è celebrata la cerimonia che ha ...

STEFANIA PEZZOPANE CONTRO IL GRANDE FRATELLO/ VIDEO - "Troveranno le fidanzate dell'asilo di Simone Coccia..." : STEFANIA PEZZOPANE attacca il GRANDE FRATELLO, Video: l'onorevole al Gay Village sottolinea come presto troveranno anche le fidanzatine dell'asilo dell'uomo pur di fare polemica.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:28:00 GMT)

GF15 : Angelo Sanzio insulta pesantemente Simone - Barbara D'Urso indignata VIDEO : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello [Video], il reality condotto da Barbara D'Urso, che andra' in onda lunedì 4 giugno con la puntata finale su Canale 5. Le ultime novita' svelano che Angelo Sanzio ha insultato pesantemente Simone Coccia durante la diretta di ieri sera. Grande Fratello: Angelo Sanzio contro Simone Coccia Ieri sera è andata in onda la semifinale del Grande Fratello con numerosissimi colpi di scena. ...

Gf 15 - Floriana Secondi dopo il confronto con Simone Coccia : "Non abbiamo fatto pace" (VIDEO) : Il post-puntata del Grande Fratello, come sempre, viene 'processato' a Mattino Cinque. Come abbiamo potuto documentare, all'interno della casa sono entrate Floriana Secondi ed Elena Morali per avere un confronto diretto con Simone Coccia, fidanzato con la senatrice Stefania Pezzopane e finalista della quindicesima edizione.Ci concentriamo in particolar modo sulla Secondi, vincitrice della terza edizione del reality show di Canale5. Stamani è ...

Gf - Simone Coccia ammette : "Mandavo foto e VIDEO mentre ero fidanzato con la Pezzopane" : Simone Coccia è uno dei personaggi più controversi di questa edizione del Gf Nip e, durante la sua permanenza nella Casa, sono saltati un po' di altarini. Il primo fra tutti quello del suo passato da ...

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio "sbrocca" in diretta contro Simone Coccia : "Faccia di m*rda!" (VIDEO) : Inizio con il botto per quanto riguarda la semifinale del Grande Fratello 15, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La puntata è iniziata con Simone Coccia Colaiuta, il compagno dell'onorevole Stefania Pezzopane, finito "sotto processo" per il suo comportamento tenuto nel corso di quest'ultima settimana (Simone si è rifiutato di fare un compito propostogli dal GF al fine di togliere un premio a tutti gli altri).prosegui la ...