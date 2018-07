Vi sta tradendo? Ecco 10 segnali di linguaggio del corpo per capirlo

vanityfair

: @LisadaCa Stanno soldi cercando di negoziare qualche Direzione o qualche poltrona. Anche #ForzaItalia sta tradendo il Popolo - PatriaOnore : @LisadaCa Stanno soldi cercando di negoziare qualche Direzione o qualche poltrona. Anche #ForzaItalia sta tradendo il Popolo - fa_ferris : @PresidenteNeutr Non lo deve fare perché @Ale_Mussolini_ non sta tradendo i valori di destra. Ti ripeto è forza Ita… - riconquistala : Un sistema efficace ed estremamente affidabile per scoprire se la tua donna ti sta tradendo e per identificare il s… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Avete la sensazione che il vostro ragazzo vi stia: non riuscite a capire il motivo per cui vi sentite così, ma qualcosa in lui sta inspiegabilmente mettendo in guardia il vostro istinto. Be’, la ragione dietro quel buco allo stomaco potrebbe essere più scientifica di quanto pensiate: magari il suodelsta lanciando messaggi al vostro subconscio. «Una delle cose più interessanti deldelè che il sistema nervoso centrale avverte quando c’è qualcosa che non va – spiega Patti Wood, esperta didel– Potrebbe farvi sentire fuori contesto, sbalestrata, far venire la nausea, causare mal di testa o farvi sentire agitate senza motivo. Il vostrovi sta dicendo con questifisiologici che qualcosa non va bene». È il sistema limbico del vostro– cioè il cervello subconscio – che sta cominciando ad ...