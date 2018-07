Vettel | ' Il secondo posto è stato il massimo' Kimi | ' Risultato non ideale'

Vettel : 'Il secondo posto era il massimo'. Hamilton : 'La vottoria è un bonus' : 'Il secondo posto non era quello che volevamo per questo fine settimana, ma è stato il massimo che abbiamo potuto raggiungere'. Così Sebastian Vettel, dopo il Gp d'Ungheria, vinto da Lewis Hamilton, ...

F1 - Gp Ungheria : vince Hamilton - Vettel secondo e Raikkonen terzo : Ringrazio il team per il lavoro che hanno fatto', ha spiegato il campione del mondo in carica. Ora il 'Circus' si prende una pausa per tornare con il Gran Premio del Belgio a fine agosto: 'A me non ...

F1 LIVE - Gara GP Ungheria in DIRETTA : Vettel limita i danni e chiude secondo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

F1 – Da secondo a quarto in un attimo - Bottas polemico dopo i due incidenti all’Hungaroring : “Vettel non mi ha dato spazio” : Valtteri Bottas dice la sua sugli incidenti di cui si è reso protagonista prima con Vettel e poi con Ricciardo, durante gli ultimi giri del Gp d’Ungheria Lewis Hamilton gestisce il passo nel Gp d’Ungheria e si consacra vincitore del dodicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Il britannico si porta a +24 dal diretto rivale in classifica piloti, Sebastian Vettel, che giunge secondo sul traguardo dell’Hungaroring. Dietro i ...

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

F1 Ungheria - Libere 3 : Vettel è il più veloce - secondo Bottas : BUDAPEST - Vettel, Bottas, Raikkonen, Hamilton e poi Ricciardo e Verstappen. È questo l'esito del cronometro dopo le ultime prove Libere del Gran Premio d'Ungheria 2018 sul circuito di Hungaroring. ...

F1 - Gp Ungheria prime libere a Ricciardo - Vettel è secondo : BUDAPEST - Daniel Ricciardo su Red Bull è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gp di Ungheria, 12esima prova, su 21, del mondiale di formula uno in programma domenica sul circuito dell'...

Formula 1 - Ferrari scatenata : pole di Vettel - Bottas secondo - Raikkonen in seconda fila : Ferrari in pole a Hockenheim al Gp di Germania con Sebastian Vettel che brucia tutti con un tempo di 1:11.212. Fuori Lewis Hamilton alla fine della Q1 per un guasto idraulico, partirà dalla 14ma ...

Silverstone - trionfo di Sebastian Vettel. Hamilton - super-rimonta e secondo posto. Raikkonen terzo : Uno strepitoso Sebastian Vettel interrompe il dominio di Lewis Hamilton a Silverstone: vince il tedesco, che porta la sua Ferrari prima al traguardo al termino di una grandissima, e bellissima, gara. ...

F1 - Vettel trionfa a Silverstone. Secondo Hamilton - terzo Raikkonen : Sebastian Vettel con una grande gara si prende la vittoria al gran premio di Silverstone, in Inghilterra, e allunga ancora su Lewis Hamilton in classifica piloti. Il tedesco della Ferrari con un ottimo spunto in partenza mette in discesa e a suo favore comandata dall'inizio alla fine. Dietro l'ex Red Bull il suo rivale di sempre Lewis Hamilton, bravissimo a rimontare dalle retrovie dopo che Raikkonen l'aveva "buttato" fuori ad inizio gran ...

F1 : a Silverstone trionfa Vettel - Hamiton secondo : Raikkonen sul podio con l'altra rossa. Il pilota tedesco consolida leadership mondiale - Trionfo Ferrari al gran premio di Silverstone, decima prova del mondiale di F1. Vince Sebastian Vettel, davanti ...

F1 - Gp Gran Bretagna : a Silverstone vince Vettel - secondo Hamilton : Silverstone - Brinda la Ferrari, che non solo passa indenne quello che era ritenuto un circuito ostico, Silverstone, ma incrementa anche il vantaggio in classifica: trionfo di Vettel, secondo Hamilton ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel COLOSSALE! Vittoria nella tana nemica - sorpasso mitologico su Bottas. Hamilton secondo : Sebastian Vettel (Ferrari) rovina la festa al padrone di casa Lewis Hamilton (Mercedes) e vince uno splendido Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di Formula Uno. A Silverstone il ferrarista disputa una gara impeccabile, approfittando della brutta partenza del rivale inglese (che chiude a 2.3 secondi) e, soprattutto, dell’incidente in curva 3 con Kimi Raikkonen che, ad ogni modo, riesce a salire sul podio (a 3.6), nonostante 10 secondi di ...

F.1 - GP di Gran Bretagna - Vittoria di forza per Vettel - Hamilton secondo : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Il tedesco ha tagliato il traguardo davanti alla Mercedes di Hamilton e all'altra Ferrari di Kimi Raikkonen.In aggiornamento...