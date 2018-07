Veni | Vici | Domini | Vicidomini | il più grande ' comico morente'

Veni vidi vici - il nuovo spettacolo di Nicola Vicidomini. A Roma per stupire e scandalizzare : Mi assumo la responsabilità di una raccomandazione all’americana dove sono i più meritevoli a essere esplicitamente segnalati: andate a vedere uno spettacolo di Nicola vicidomini almeno una volta e fatelo domenica 29 luglio a Villa Ada per Roma incontra il mondo, dove “il più grande comico morente” porterà in scena la versione estesa di Veni vici domini, one man show e sintesi del suo umorismo, spettacolo cui ho assistito al Teatro ...