«Venga anche a Lonato crocevia di storia inglese»

Luigi Di Maio : “banche devono pagare loro arroganza”/ Ministro attacca - Borsa scende : FI - “inter Venga Consob” : Luigi Di Maio in visita dall’imprenditore De Masi: “Le banche devono pagare la loro arroganza” . Le parole rilasciate dal Ministro del lavoro e dello sviluppo economico(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:25:00 GMT)

Caso Lifeline - Malta dà l'ok allo sbarco dei migranti : «A patto che Vengano subito redistribuiti tra i Paesi Ue». Alcuni anche in Italia : «Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta». Sembra essere arrivata la "soluzione europea" per la nave...