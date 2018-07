Venezia | sub disperso al largo di Jesolo | ricerche in corso

Venezia - il giudice all’indagato : “Se vai al Cammino di Santiago - non subirai il processo” : Venezia, il giudice all’indagato: “Se vai al Cammino di Santiago, non subirai il processo” Il giovane, un 22enne che doveva rispondere di un reato commesso a 16 anni, ha accettato di percorrere i 1.500 chilometri da Siviglia a Leon: “Così la mia vita è cambiata” Continua a leggere L'articolo Venezia, il giudice all’indagato: “Se vai al Cammino di Santiago, non subirai il processo” proviene da ...