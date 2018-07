Valle del Mis sfregiata dal cemento Il Wwf | ' Si acceleri il ripristino'

Valle D'Aosta - identificati i resti dello sciatore ritrovato : Si tratta di un uomo francese scomparso sul Monte Cervino 64 anni fa restituito da un ghiacchiaio della Valtournanche nel 2005. Dopo un appello della polizia e un'accurata indagine scientifica ora ha ...

CHIUSA PESIO/ Tra leggende e musica venerdì 3 una serata alla scoperta dei misteri della Valle : venerdì 3 agosto vi aspetta una serata tutta dedicata alla scoperta dei misteri di CHIUSA di PESIO, ritrovo alle ore 21 davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Cavour, 13. Tra leggende, racconti e ...

Fiorentina : tifosi scontenti - striscione contro Della Valle : “L’unica cosa che questo progetto ha ancora da raccontare è che i Della Valle se ne devono andare”. E’ lo striscione appeso dai tifosi Della Fiorentina sul ponte alle Grazie, a Firenze, nel cuore del centro storico Della città. Lo striscione di contestazione ai patron Della squadra viola è firmato Curva Fiesole.L'articolo Fiorentina: tifosi scontenti, striscione contro Della Valle sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fiorentina : striscione contro Della Valle : ANSA, - FIRENZE, 28 LUG - 'L'unica cosa che questo progetto ha ancora da raccontare è che i Della Valle se ne devono andare'. E' lo striscione appeso dai tifosi Della Fiorentina sul ponte alle Grazie, ...

Omicidio ChiaraValle - arrestato vicino di casa della vittima/ Ultime notizie : svolta nella morte Emma Grilli : Omicidio Chiaravalle, arrestato vicino di casa della vittima. Ultime notizie: svolta nella morte dell'85enne Emma Grilli, trovata con una ferita alla gola dal marito(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Valle d’Aosta - no all’arrivo di 25 siriani : “Strutture non idonee”. Stop di Salvini su richiesta della Governatrice leghista : La Valle d’Aosta respinge 25 siriani. Inizialmente i servizi della prefettura aostana giovedì sera avevano però allertato le cooperative per preparare l’accoglienza e il gruppo composto perlopiù da famiglie sarebbe dovuto partire in pullman da Reggio Calabria per giungere ad Aosta una ventina di ore dopo. Poi il dietrofront, dopo una telefonata tra la Governatrice leghista Nicoletta Spelgatti e il ministro dell’Interno Matteo ...

IL CILENTO IN FESTA - A Valle DELL'ANGELO ARRIVANO LE RELIQUIE DI SAN PIO DA PIETRELCINA : Questi rendono reale e quindi possibile una realtà che ogni città del mondo amerebbe esporre. C'è spazio per tutti, anche se le richieste sono numerosissime. VALLE DELL'ANGELO ha questo privilegio, ...

Barone all'assalto della Valle de Dadès : ecco la nuova sfida del pilota romano : Barone, come detto, è già detentore di due record mondiali di velocità, il primo sulla Transfagarasan , definita la strada più bella del mondo in Transilvania, il secondo in Cina sulla strada più ...

Clarence Bicknell e la Valle Delle Meraviglie al MAR di Ventimiglia : ... descrive con doviziosa cura, grazie anche al curatissimo impianto iconografico, i luoghi che Clarence Bicknell fra fine 800 e inizio 900 ha reso famosi in tutto il mondo, sia per le bellezze ...

Tufo di Carsoli si trasforma grazie agli 'Intonaci' degli artisti della Valle del Cavaliere : Il progetto ha rianimato la piccola comunità di Tufo e la sua economia attirando, settimanalmente, visitatori da tutto l'Abruzzo. Un grande esempio di come, attraverso l'arte, si possa rendere tutto ...

Migranti - tra i Passeur des Humanité. I francesi che lottano per l’apertura delle frontiere nella Valle militarizzata : Si sono dati il nome di ‘Passeur des Humanité’ (trafficanti di umanità), e da quando la Francia ha deciso di blindare la frontiera ai richiedenti asilo, ormai tre anni fa, portano avanti azioni di disobbedienza civile a diversi livelli, per convincere il proprio governo a cambiare linea e sostenere le persone in transito dalla Val Roja. A differenza di gran parte dei solidali che ruotano intorno a Ventimiglia, in questa parte di Alpi Marittime ...

Il ricordo dell'eccidio della Valle del But : "Trovarci a Pramosio , ogni anno, a ricordare l'eccidio del 1944 , assume un significato importante in particolare per i nostri figli, ai quali dobbiamo trasmettere il senso di comunità tenendo viva ...

Vi ricordate di Simona Tagli? Ecco la nuova vita della sexy Valletta di Domenica In : Bella, brava e simpatica. Per sfondare nel mondo dello spettacolo, le qualità di certo non le mancavano. Eppure Simona Tagli , dopo un periodo di grande successo televisivo, è sparita dalla scene. Chi ...

Vi ricordate di Simona Tagli? Ecco la nuova vita della sexy Valletta di Domenica In : Bella, brava e simpatica. Per sfondare nel mondo dello spettacolo, le qualità di certo non le mancavano. Eppure Simona Tagli, dopo un periodo di grande successo televisivo, è sparita...