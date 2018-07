Valle D' Aosta | identificati i resti dello sciatore ritrovato

Valle d’Aosta - no all’arrivo di 25 siriani : “Strutture non idonee”. Stop di Salvini su richiesta della Governatrice leghista : La Valle d’Aosta respinge 25 siriani. Inizialmente i servizi della prefettura aostana giovedì sera avevano però allertato le cooperative per preparare l’accoglienza e il gruppo composto perlopiù da famiglie sarebbe dovuto partire in pullman da Reggio Calabria per giungere ad Aosta una ventina di ore dopo. Poi il dietrofront, dopo una telefonata tra la Governatrice leghista Nicoletta Spelgatti e il ministro dell’Interno Matteo ...

Trenitalia si aggiudica gara da Regione Valle d'Aosta per servizio ferroviario regionale : Teleborsa, - Trenitalia si è aggiudicata la gara bandita dalla Valle d'Aosta per l'affidamento del servizio di trasporto regionale su ferro per un periodo di 5 anni , prorogabile di ulteriori 5, e per ...

Italnuoto in ritiro in Valle d'Aosta : ... argento olimpico a Rio de Janeiro e due volte vincitrice della Coppa del Mondo, otto volte campionessa europea, , Arianna Bridi , due bronzi mondiali a Budapest, vincitrice della Coppa del Mondo ...

Mbt Euromot Ragusa al campionato di Pila in Valle D'Aosta : Sedicesimo posto per lo junior dell’Mtb Euromotor Team Ragusa Davide Distefano al campionato italiano di Pila in Valle D'Aosta.

Allerta meteo Valle d’Aosta : codice giallo per temporali forti : Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’Allerta gialla (livello 1 su 3) per temporali forti e diffusi, che sono attesi dalla serata di oggi. Saranno moderati e localmente forti dalle valli del Gran Paradiso a Gressoney, moderati lungo la dorsale alpina e deboli localmente moderati sul resto del territorio. Nella serata e fino alle prime ore di sabato “si potranno registrare problemi alle reti di ...

GIRO Valle d'Aosta : Trionfa il kazako Vadim Pronskiy : La cronaca di una giornata decisiva L'ultima tappa del 55° GIRO Ciclistico Internazionale della Valle d'Aosta " Mont Blanc, 109 chilometri da Valtornenche a Cervinia, risulta più che mai decisiva ai ...

Un tavolo bilaterale Stato-Valle d'Aosta per risolvere i contenziosi con Roma - AostaOggi.IT : Spelgatti: "Governo nazionale riconosce particolarità Regioni autonome" AOSTA. Il 19 luglio a Roma si svolgerà la prima ...

Ciclismo e cultura : Al via le prime due tappe del CVA eBiketour Valle d'Aosta : ... con sprint la serie di iniziative previste nel calendario di "ENERGIQUE 2018" che nei mesi di luglio, agosto e settembre presenterà eventi, spettacoli, animazione, musica e mostre sul territorio ...

Giro della Valle d'Aosta : Da oggi è 55mo Petit Tour : Diretta online testuale di tutte le tappe, con cronaca e immagini dalla corsa, in inglese e italiano , sul canale Twitter del Giro @GiroVdA o sulla apposita pagina del sito web ufficiale www.

Giro della Valle d'Aosta : Da mercoledì si corre sulle strade francesi valdostane e piemontesi : Satisfaction et confiance aussi de la part de l'assesseur au Tourisme et Sport de la Région Vallée d'Aoste, Aurelio Marguerettaz: 'L'organisation de cette course a montré au fil des années une ...

Valle d’Aosta - luglio in montagna a Pila : trekking notturno - parco avventura - eventi e il grande spettacolo della mountain bike : L’estate entra nel vivo e nelle vacanze, lunghe o brevi che siano, ciascuno desidera poter scegliere di fare qualcosa di interessante, divertente o rilassante nelle proprie giornate di ferie. A Pila, in Valle d’Aosta, la stagione estiva è un’ esplosione di natura colori e luce, nelle splendide Alpi a 1800m s.l.m. in vista delle vette più alte d’Europa, fino al Monte Bianco. Anche solo l’essere immersi in questo ambiente è fonte di piacere e ...

Allarme infezioni ospedaliere in Italia : 7mila morti l’anno/ Il record negativo va alla Valle d'Aosta : allarme infezioni ospedaliere in Italia: 7mila morti all’anno, il doppio di quelli registrati per incidenti stradali. Annunciate soluzioni tecnologiche(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Maltempo Valle d’Aosta : riaperta la SR 24 della Val di Rhemes : A seguito della chiusura disposta a seguito dell’esondazione del torrente Rego’, la SR24 della Val di Rhemes è stata riaperta al traffico senza limitazioni: lo ha disposto con ordinanza il Sindaco di Rhemes-Saint-Georges. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: riaperta la SR 24 della Val di Rhemes sembra essere il primo su Meteo Web.