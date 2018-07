Valentina Allegri a Zanzibar | la splendida figlia di Max bellissima in vacanza GALLERY

sportfair

: VALENTINA ALLEGRI BELLA DI PAPA' - LE PIN UP SUL PICCOLO SCHERMO - Maryeterngif : VALENTINA ALLEGRI BELLA DI PAPA' - LE PIN UP SUL PICCOLO SCHERMO - japocostante : RT @juanito1897: Caldara si è trombato Valentina Allegri. Non c'è nessun altra spiegazione. - theIvanshow1991 : RT @juanito1897: Caldara si è trombato Valentina Allegri. Non c'è nessun altra spiegazione. -

(Di domenica 29 luglio 2018)al mare con amici e parenti, ladell’allenatore della Juventus inin forma smagliante Ladi Massimiliano, è sempre più popolare sui social e sempre più bella. La giovane è volata ainsieme ad amici e parenti per concedersi unadopo le ‘fatiche’ accademiche.si mostra sui social in costume sulle bianche spiagge dell’isola della Tanzania e i follower non possono che apprezzare. Scorri laper vedere più foto. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo, ladi MaxinSPORTFAIR.