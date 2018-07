Vaccini per gli anti scienza

Cos'è questa faccenda della 'flessibilità a geografia variabile' per i Vaccini : La realtà è che questa proposta nasce da motivazioni politiche, frutto di, fragili, equilibri interni, ma prescinde del tutto dalle evidenze della scienza. Non a caso il mondo medico unanimemente si ...

Vaccini - in Toscana trend in aumento : superata la soglia del 95% : In aumento tutte le vaccinazioni in Toscana nel 2017. La Regione ha inviato alle direzioni di tutte le aziende sanitarie toscane il report sulle coperture vaccinali eseguite nel 2017. Il trend positivo riguarda tutte le vaccinazioni, la soglia del 95% fissata dai Lea (Livelli essenziali di assistenza) e dal Piano nazionale prevenzione vaccinale è raggiunta per l’esavalente, anche se i risultati più evidenti si possono apprezzare nelle ...

I Vaccini non provocano l'autismo : "no" al risarcimento chiesto da un papà per il figlio : La Cassazione smentisce ancora una volta l'esistenza di un presunto legame tra autismo e vaccini. I giudici della Corte hanno infatti respinto una richiesta di indennizzo, avanzata...

Vaccini/ Obbligatori o no? Scopriamo perchè e a cosa servono (SuperQuark) : Vaccini, sì o no? L'Italia è uno dei paesi che ancora si divide su questo argomento e non è stato in grado di dare una risposta. Intanto aumentano i focolai di morbillo. (SuperQuark)(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:15:00 GMT)

SuperQuark/ Anticipazioni 25 luglio : dai Vaccini al Museo Archeologico di Napoli : SuperQuark torna in onda oggi, mercoledì 25 luglio, in prima serata su Raiuno: con Piero Angela si va alla scoperta del Musei Archeologico di Napoli e si parla di vaccini(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:48:00 GMT)

Vaccini - l’Oms : “In aumento la copertura di morbillo nel 2017” : Nel nostro paese è cresciuta la copertura vaccinale per il morbillo. In realtà, stando all’ultimo rapporto dell’Oms Europa e Unicef, non è mai stata così alta sia per la prima dose che per la seconda. In particolare, nel 2017 si è raggiunta una copertura del 92 per cento, il 3 per cento in più rispetto all’anno precedente e il 7 per cento in più rispetto al 2015, tra gli anni più “neri” per questo tipo di ...

Sanofi - Vaccini : 10 progetti per una corretta comunicazione : Una mappa dei migliori progetti ideati dagli attori della sanità pubblica per promuovere una corretta ed efficace comunicazione sui vaccini. Dieci progetti finalisti di #PerchéSì, il primo contest sul tema, ideato da Sanofi Pasteur, che ha censito le iniziative sviluppate sul territorio italiano: 54 i progetti partecipanti al contest, provenienti da ogni angolo di Italia. Un quiz interattivo per smascherare i falsi miti sui vaccini e informare ...

Vaccini - Ministro Grillo : autocertificazione “usata per tutto il 2017” : “L’ho spiegato molte volte: l’autocertificazione è stata usata per tutto il 2017. Quindi quello che e’ successo nel 2017 e nella prima parte del 2018 sta continuando ad accadere“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute Giulia Grillo, intervenendo alla trasmissione Agorà Estate su Raitre. “Non vedo cosa sia cambiato, noi abbiamo semplicemente prolungato la capacità di utilizzare da un punto di vista ...

Vaccini - Gallera : "In Lombardia copertura al 95% - obbligo efficace" : Milano, 17 luglio 2018 - Risultati positivi sulle vaccinazioni in Lombardia. Secondo dati 'freschi', datati 30 giugno 2018, dalle otto Ats lombarde e' stato raggiunto il 95% di copertura per quasi ...

Vaccini - l’esperto spiega qual è “il vero effetto collaterale grave - può essere addirittura mortale ma è rarissimo rispetto a tanti alimenti di uso quotidiano” : “Shock anafilattico: una reazione violentissima del nostri sistema immune contro una sostanza innocua. E’ questo il vero effetto collaterale grave delle vaccinazioni e può essere addirittura mortale“: lo scrive in un post su Facebook Roberto Burioni, Professore Ordinario Microbiologia e Virologia Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Vita-Salute San Raffaele, noto per le sue lotte in difesa dei Vaccini. “Non è ...

Vaccini - difterite-tetano-pertosse : il 90% dei neonati nel mondo è immunizzato : Nel 2017 in tutto il mondo sono stati circa 123 milioni i bambini, 9 su 10, che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino contro difterite-tetano-pertosse. “Una immunizzazione che li ha protetti da infezioni che possono causare gravi malattie, invalidità o essere fatali“, sottolinea il report dell’Oms-Unicef pubblicato oggi. Dal 2015, la percentuale di bambini che hanno ricevuto il ciclo completo della vaccinazione di routine ...

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....

Vaccini - attivista no vax condannata per 'bufala' manifesto : Notizie non vere, dati errati, in altre parole una fake news. La campagna pubblicitaria contro i Vaccini che lo scorso febbraio, a Modena, suscitò un vespaio di polemiche costringendo l'Ausl ad ...