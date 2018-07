Vacanze in America | Iris Curiosità del film con Jerry Calà e Claudio Amendola oggi | 29

Vacanze IN AMERICA/ Su Iris il film con Jerry Calà e Claudio Amendola (oggi - 29 luglio 2018) : VACANZE in AMERICA, il film in onda su Iris oggi, domenica 29 luglio 2018. Nel cast: Jerry Calà e Claudio Amendola, alla regia Carlo Vanzina. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:53:00 GMT)