Uomo trovato morto a 61 anni in Valle di Mosso

Monte Argentario - trovato Uomo morto in mare : Un cadavere di un uomo dell'apparente età di 70 anni è stato rinvenuto in mare, questa mattina, nella zona di Isola Rossa, nel comune di Monte Argentario, Grosseto,. A ritrovare il cadavere, intorno ...

Monte Argentario - trovato Uomo morto in mare : Un cadavere di un uomo dell'apparente età di 70 anni è stato rinvenuto in mare, questa mattina, nella zona di Isola Rossa, nel comune di Monte Argentario, Grosseto,. A ritrovare il cadavere, intorno ...

Lecce - il cadevere di un Uomo ritrovato in fondo a un pozzo : Si tratterebbe dell'anziano proprietario del fondo agricolo in cui è avvenuto il rinvenimento. Non si esclude che l'uomo possa essere scivolato o che sia stato colpito da un malore improvviso

Roma - trovato l'Uomo che ha sparato un piombino alla bambina rom : Si tratta di un 50enne: avrebbe sparato con un'arma ad aria compressa martedì scorso: "L'avevo appena comprata, volevo provarla"

Cesena - Uomo trovato senza vita in casa : era morto da almeno un mese : È stato trovato accasciato sul divano nella sua casa in un condominio nei pressi della chiesa a Martorano di Cesena Aldo Campori, un pensionato di 71 anni che viveva solo e non aveva figli. Sarebbe morto per cause naturali: secondo il medico legale il decesso risalirebbe a circa un mese fa. Nessuno lo aveva cercato.Continua a leggere

Un Uomo di Ivrea è stato trovato ubriaco a cavallo. I poliziotti gli sospendono la patente di guida : ubriaco a cavallo, denunciato dalla polizia. E' successo l'altra sera a Ivrea dove un uomo di 45 anni, residente in città, è stato fermato dagli agenti nel quartiere San Bernardo. Alcuni automobilisti lo hanno visto procedere a zig-zag sulla strada. Quando la polizia lo ha raggiunto, l'uomo era stato appena disarcionato dal cavallo.Positivo all'alcoltest è stato denunciato e multato per guida in stato di ebbrezza. Il cavallo ...

Alba : ritrovato in buona salute l'Uomo allontanatosi 4 giorni fa dal Centro di Riabilitazione Ferrero : Mentre si attende con trepidazione che lo speleologo ferito all'interno della grotta di Mottera in alta Vale Corsaglia, raggiunto in mattinata dal soccorso alpino sia finalmente portato in salvo ...

Cadavere Uomo trovato in alta montagna : ANSA, - PETINA , SALERNO, , 19 LUG - Si indaga sul ritrovamento del Cadavere di un uomo avvenuto sul Monte Figliolo, a circa 1300 metri d'altezza, nel territorio comunale di Petina, a sud di Salerno. ...

Vicenza - Uomo trovato morto in un canale : forse è annegato per recuperare il motorino : Un 40enne originario di Sandrigo è stato trovato questa mattina privo di vita in un canale a Pozzoleone, nella provincia di Vicenza. Lunedì sera era stato alla sagra paesana e stava rincasando in motorino quando sarebbe finito nel canale. forse nel tentativo di recuperare il mezzo è scivolato in acqua.Continua a leggere

È morto anche lui. Choc in tv : dopo la bella del reality - il suo Uomo trovato cadavere. Una tragedia senza precedenti che ha messo sotto sopra il mondo dello spettacolo : È morto anche lui. Uno Choc enorme. Il fidanzato della stella del reality è stato trovato morto nel appartamento di Blyth martedì 10 luglio 2018, lo riporta Chronicle Live. La polizia del posto lo ha confermato anche a Metro: “Intorno alle 12.20 di martedì 10 luglio la polizia ha ricevuto una segnalazione: un uomo di 25 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di Furnace Road a Bebside, Blyth. Per il momento non ci sono evidenze ...

Si fa legare mentre fa sesso : Uomo trovato agonizzante dai sanitari : Poteva andare peggio, poteva finire in tragedia. Per fortuna invece si è risolto tutto con un grande spavento, qualche contusione e una denuncia per lesioni aggravate. A finire in ospedale,

Parma - Uomo ucciso a colpi di sciabola : trovato cadavere nel parcheggio dell'Euganeo : Omicidio al parcheggio dello stadio Euganeo. Un filippino è stato trovato morto a colpi di katana, una sorta di sciabola giapponese : sul posto sono state sequestrate due armi bianche. L'assassino ...

Padova - trovato il cadavere di un Uomo : forse ucciso in un duello a colpi di katana : Il cadavere di un cittadino filippino è stato scoperto a Padova nel parcheggio dello stadio Euganeo. Ad avvertire gli agenti è stata una persona residente nella zona. La salma presenta diverse ferite da arma da taglio. La polizia avrebbe già fermato una persona.Continua a leggere

Padova - trovato il cadavere di un Uomo : forse ucciso in un duello a colpi di katana : Padova, trovato il cadavere di un uomo: forse ucciso in un duello a colpi di katana Il cadavere di un cittadino filippino è stato scoperto a Padova nel parcheggio dello stadio Euganeo. Ad avvertire gli agenti è stata una persona residente nella zona. La salma presenta diverse ferite da arma da taglio. La polizia avrebbe […] L'articolo Padova, trovato il cadavere di un uomo: forse ucciso in un duello a colpi di katana proviene da NewsGo.