Uno smartphone OnePlus è disponibile per la prima volta in un negozio in Italia

Personalizzare al Massimo Uno smartphone Xiaomi con questa Applicazione : MIUI Hidden Settings è una fantastica Applicazione Android che permette di Personalizzare al Massimo uno Smartphone Xiaomi Scovare le funzioni nascoste sugli Smartphone Xiaomi L’Applicazione MIUI Hidden Settings è una fantastica Applicazione per Android che permette di andare a scovare tutte le funzioni nascoste si uno Smartphone Xiaomi così da andare a modificare tutti i […]

Bundle Frog One - un’offerta imperdibile per Uno smartphone in una confezione davvero interessante : Frog One, by iReplace presenta “Bundle Frog One” una confezione molto speciale, interessante economicamente e pratica. Questo “messaggio” non è per tutti quelli che cercano un cellulare di ultima generazione con RAM elevata, ne fotocamera da MPX a doppia cifra. Stessa cosa dicasi per la memoria interna e mega batteria da tanti mAh. Però potrebbe essere molto interessate anche per coloro che in spiaggia non volesse ...

Anche Satya Nadella - CEO di Microsoft - utilizza Uno smartphone Android : Forse è proprio il caso di dirlo: Microsoft si è trasformata in un’azienda Androidiana. Dopo aver visto Bill Gates e Joe Belfiore, l’attuale responsabile di Windows ed ex volto noto di Windows Phone, utilizzare degli smartphone Android, ecco che ora si unisce Anche il CEO. Durante la conferenza Microsoft Inspire dedicata ai partner della società, Satya Nadella ha mostrato pubblicamente il suo smartphone Android che, vedendo i tasti ...

HTC potrebbe sviluppare Uno smartphone da gaming : Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di una collaborazione con CryptoKitties per rilanciare le vendite sul mercato, ora si passa a un probabile smartphone da

Recensione FLIR ONE PRO : Uno dei modi più incredibili di usare Uno smartphone : Abbiamo provato la FLIR One Pro, una termocamera da installare sullo smartphone. Finalmente si vedono modi originali e intelligenti per sfruttare la potenza degli smartphone.

Honor Note 10 sarà Uno smartphone niente male secondo gli ultimi leak : Honor Note 10 potrebbe essere uno smartphone davvero niente male, almeno seguendo le specifiche tecniche trapelate in questo nuovo leak. Le dimensioni dovrebbero essere generose, così come le memorie e i mAh a disposizione.

Capire se Uno smartphone ha un virus : Se il vostro smartphone ha iniziato improvvisamente a perdere colpi e si comporta in modo strano, le possibilità sono due: è stato colpito da un virus; è semplicemente invecchiato diventando lento ed obsoleto; Oggi tratteremo il primo caso, che è quello più frequente. Infatti, se lo smartphone in questione inizia a bloccarsi molto spesso, ha bisogno di continui riavvii e non vi consente più di arrivare a fine giornata a causa della velocità ...

I 5 lungometraggi girati con Uno smartphone : A riprova di quanto sia lontano, complicato e non propriamente frequente “girare film con un telefono cellulare”, la storia del cinema degli ultimi 11 anni (da quando è comparso l’iPhone) ci ha regalato pochissimi esempi effettivi di lungometraggi ripresi con cellulari invece che con videocamere. Nonostante le potenzialità, l’attrezzatura, gli accessori e i vantaggi ci siano, lo stesso anche le opere più indipendenti scelgono attrezzature ...

LG brevetta un pennino con display e Samsung Uno smartphone con più schermi : Da LG arriva una nuova richiesta di brevetto relativo ad un insolito pennino stilo smart che potrebbe persino arrivare a sostituire lo smartphone

LG brevetta un display per Uno smartphone pieghevole : Il 2019 potrebbe essere l'anno degli smartphone pieghevoli e pare che oltre a Samsung e Huawei anche LG sia pronta a lanciare il suo primo modello

No - i nostri smartphone non ci registrano di nascosto. Uno studio : L’idea che il telefono possa ascoltare le nostre conversazioni, magari attraverso una delle sue app, è piuttosto diffusa. E tecnicamente è possibile. Ma quanto è probabile che accada? O meglio, qualcuno ha mai esaminato le app del nostro telefono per vedere se hanno comportamenti anomali? Ora la risposta è sì, c’è chi ha fatto una ricerca ad hoc. E la sua conclusione è che no, le app ...

Samsung Smart Rent/ Come cambiare ogni anno Uno smartphone top di gamma : Galaxy S9 a noleggio : Samsung Smart Rent, Come cambiare ogni anno uno Smartphone top di gamma: Galaxy S9 a noleggio. Innovativo servizio firmato Samsung per cambiare ogni 12 mesi il telefono(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:55:00 GMT)