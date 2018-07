Ungheria | pole delle full wet | ma la gara sarà asciutta

Ferrari tradita dalla pioggia in Ungheria. Pole position per Hamilton - quarto Vettel : Prima fila tutta per le Mercedes con Hamilton in Pole. Dietro le Ferrari di Raikkonen e solo quarto Vettel. Ma per oggi le previsioni escludono precipitazioni sul circuito - Posso vincere anche se ...

Gp d euro Ungheria - Hamilton in pole. Terzo Raikkonen - quarto Vettel : nostro inviato a Budapest - Il Gp triste della Ferrari in Germania era finito male sotto la pioggia con Hamilton vincitore, e in Ungheria il Gp della rivincita rossa inizia male sotto la pioggia con ...

Formula 1 - qualifiche GP d'Ungheria 2018 : pole di Hamilton sotto la pioggia - seconda fila Raikkonen-Vettel : Di seguito tempi e cronaca LIVE 16:36 28 lug Il meglio del sabato: - La griglia di partenza - La guida del pilota - Vettel, vola un pezzo di metallo - Guai per la Force India 16:10 28 lug # Driver ...

Ungheria : piove e la pole è di Hamilton - poi Bottas e Raikkonen : Qualifiche del GP di Ungheria movimentate e decise dall’arrivo della pioggia, con Lewis Hamilton che ha sfruttato le sue note abilità sul bagnato per conquistare la quinta pole della stagione, la 77° in carriera. L’inglese ha abbassato ripetutamente il tempo sulle full wet, montate da tutti nel Q3, fermando il crono sull’1.35.658, con il compagno […] L'articolo Ungheria: piove e la pole è di Hamilton, poi Bottas e ...

