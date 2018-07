Un' associazione per difendere gli ebrei europei minacciati dall' antisemitismo

Tutto pronto per la festa regionale dell'associazione socio politico Energie Per l'Italia : Appuntamento cuore della festa l'incontro dibattito, in piazza Marconi " Cisternino, dalle ore 19,00 Quale futuro per il CDX? Moderato " Populista " Sovranista Etica politica " politica etica. L'...

Montante - nuova accusa per Renato Schifani. "Concorso esterno in associazione a delinquere" : Per i pm l'ex presidente del Senato fu snodo di una fuga di notizie per favorire l'ex capo di Sicindustria. Ecco i 24 nomi del provvedimento di chiusura dell'indagine

Traffico illecito di rifiuti in Lombardia - arrestate nove persone per associazione a delinquere : sequestrati nove impianti : nove persone sono state arrestate dai carabinieri della Forestale dei gruppi di Milano e Pavia per associazione a delinquere finalizzata al Traffico illecito di rifiuti, alla creazione di discariche abusive, alla frode in commercio e falso nelle pubbliche registrazioni. I militari, coordinati dalla Dda di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano nei confronti di italiani incensurati (sette in carcere e ...

Ultrà Lecce - nessun fine preciso per giustificare un'associazione a delinquere : Approfondimenti Processo agli ultras, cade l'associazione a delinquere. Undici condanne lievi 2 maggio 2018 Lecce - Atti di violenza, intimidazioni, pressioni non sono mancati. Questo è certo. Alcuni ...

Un premio per gli studenti di Bojano : l'associazione 'col Cuore' ricorda Danilo Sabatino : L'economia era il suo lavoro, ma non la sua vita. La sua vita era innanzitutto l'impegno per un mondo migliore, più giusto, dove non esistesse povertà. Diritti umani e sociali oltre che l'ambiente ...

L'associazione per Punta Braccetto dal sindaco di Ragusa : L'Associazione per Punta Braccetto ha incontrato il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì per discutere di varie problematiche per i residenti

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Colpo al clan dei Casamonica - 37 persone in manette con l’accusa di associazione mafiosa : Gli arresti effettuati dai carabinieri. È la prima volta che al clan rom viene contestata quel tipo di aggravante

Assessorato Patrimonio - sarà riacquisito immobile dato ad associazione ma usato per sede P : Assessorato Patrimonio, sarà riacquisito immobile dato ad associazione ma usato per sede Pd Roma, 13 luglio 2018 – Il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla riacquisizione dell’immobile comunale in via Vaiano 3-5, concesso al Circolo Culturale Palmiro Togliatti ma che è risultato essere utilizzato come sede dal Circolo del Partito Democratico della Magliana. La concessione ...

Ue-Ucraina : vertice bilaterale riafferma impegno per rafforzamento associazione politica ed economica con Kiev : Bruxelles, 09 lug 17:40 - , Agenzia Nova, - Il vertice Ue-Ucraina, che si è tenuto oggi a Bruxelles, ha riaffermato l'impegno verso il rafforzamento dell'associazione politica ed economica... , Beb,

Arrestato maresciallo dei carabinieri in Calabria per associazione mafiosa : L'operazione riguardava il controllo dell'economia locale e dei tagli delle aree boschive da parte della cosca della 'ndrangheta dei Farao-Marincola di Cirò Marina. Il militare ha collaborato con la ...

L’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri sarà scarcerato : era detenuto per concorso in associazione mafiosa : Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali difensori, ha disposto il differimento per motivi di salute della pena per L’ex senatore forzista Marcello Dell'Utri, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Dell'Utri sarà dunque a breve scarcerato.Continua a leggere

Una #magliettarossa per #fermarelemorragia di umanità Sabato 7 luglio. associazione Tedeschi aderisce alla manifestazione : Di rosso era vestito il piccolo Alan, tre anni, la cui foto nel settembre 2015 suscitò la commozione e l'indignazione di mezzo mondo. Di rosso erano vestiti i tre bambini annegati l'altro giorno ...

Usura - estorsione - riciclaggio e associazione a delinquere : 9 arresti e sequestro per 11 milioni di euro a Roma : Uno dei settori di reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale erano le case di cura per anziani. Contatti coi Casamonica e la camorra