Una Vita | anticipazioni spagnole | ARTURO VALVERDE muore???

(Di domenica 29 luglio 2018) Clamorose novità in arrivo dalla Spagna per quanto riguarda la telenovela Acacias 38 (Una): attraverso un video promozionale trasmesso da La1, la rete televisiva iberica in cui va in onda la fiction scritta da Aurora Guerra e Miquel Peidro, pare infatti chiaro che il colonnellomorirà nelle puntate in onda la prossima settimana. Come avverrà l’uscita di scena? Per capire meglio che accadrà, è necessario ricapitolare gli ultimi avvenimenti degli episodi spagnoli:, dopo essersi pentito per tutti gli inganni a cui ha sottoposto la figlia Elvira (Laura Rozalen) e il maggiordomo Simon Gayarre (Jordi Coll), ha voltato definitivamente pagina con l’affascinante Silvia Reyes (Elia Galera) e ha cominciato una relazione con lei. IlSenior, tra le altre cose, ha dovuto accettare il sopraggiungere di una malattia incurabile che l’ha reso cieco; ...