Una rete idrica smart per contrastare il cambiamento climatico

Panarea - bagnante bloccato su Una parete rocciosa : salvato dai Vigili del Fuoco [FOTO] : 1/7 ...

Manduria - scavano per la rete del gas e viene alla luce Una tomba del III secolo a.C. : Spesso si sente parlare di scoperte archeologiche improvvise e casuali. Soprattutto nel corso di lavori urbani. Le nostre città infatti, da nord a sud del Bel Paese, sono piene di testimonianze storiche che risalgono a tantissimi secoli fa. Il sottosuolo che calpestiamo ogni giorno è storia esso stesso. Ed ogni tanto qualche sorpresa viene fuori. Questo è quanto accaduto a Manduria, nel tarantino. La notizia è stata diffusa ieri da ...

Firenze - prete sorpreso in auto con Una bambina di 10 anni : arrestato : Firenze, prete sorpreso in auto con una bambina di 10 anni: arrestato È accaduto a Calenzano, comune del capoluogo toscano. L’uomo era in macchina con la piccola quando un passante, insospettito, è intervenuto e ha fatto scendere la bimba e ha dato l’allarme. Il sacerdote è accusato di violenza aggravata e ha rischiato il ...

Prete sorpreso in auto con Una bimba di 10 anni in provincia di Firenze : rischia il linciaggio - poi finisce agli arresti : Avrebbe molestato una ragazzina di 10 anni all'interno di una vettura, quando è stato sorpreso da alcuni cittadini che, una volta allontanata la bambina, avrebbero tentato di aggredirlo. A salvare l'uomo, un Prete di 70 anni, parroco di una chiesa di Calenzano (Firenze), sarebbero stati i carabinieri, intervenuti sul posto. Il fatto è avvenuto attorno alle 22 di lunedì scorso in viale del Pino a Calenzano.Il Prete, che ...

