Un uomo gli rompe braccio e gomito perché parla cingalese | Ma qui in Italia sto

Vicenza : fa scendere uomo dall'auto e gli spara - poi fugge e si toglie la vita - : Leggi Anche Yacht più grande del mondo fa tappa a Ostia In questo campo, infatti, non solo nella stampa e in generale nei mezzi di comunicazione di massa, ma a volte anche tra gli esperti, è invalso ...

Tumore : il dr Watson sbaglia la terapia. L'uomo è meglio del supercomputer : Secondo un'inchiesta del magazine Stat, le letture del computer sviluppato da Ibm non hanno ancora dato i frutti sperati. Fra le altre debolezze il fatto di aver imparato "il mestiere" da un numero ristretto di medici, basandosi sulla loro esperienza individuale anziché su linee...

Gioventù per i Diritti Umani informa gli studenti di Taiwan sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo : Il tour è proseguito in modo simile presso l'Università Jinwen della Scienza e della Tecnologia, l'Università Nazionale dell'Istruzione di Taipei, la scuola superiore cattolica Fu Jen, la scuola ...

L’abbigliamento più sexy per un uomo? La “ricetta” di Cindy Crawford : Cindy Crawford non ha alcun dubbio, rendere un uomo sexy è più semplice di quanto si possa pensare. Niente vestiti ricercati o accessori costosi: la ricetta della ex top model è spiazzante nella sua essenzialità e consiste in una sola, elementare regola: indossare una t-shirt bianca. Un capo che più basic non si può, quello che tutti gli uomini hanno nel cassetto ma che molti indossano solo sotto la camicia, rappresenta per l’iconica ...

Dopo Famiglia Cristiana anche Avvenire contro Salvini : "Nessun uomo è un parassita" : Dopo il settimanale cattolico Famiglia Cristiana, anche il quotidiano Avvenire, edito dalla Cei, attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il giornale dedica oggi la prima pagina al leader leghista, criticando duramente una sua dichiarazione sui Rom. "Ma nessun un uomo è mai un 'parassita'", si legge nel titolo.Il riferimento è a quanto detto ieri da Salvini a proposito della chiusura dei campi nomadi.

Morto Marchionne - bandiere a mezz'asta al Lingotto. Elkann : «Addio all'uomo e all'amico». Pomigliano si ferma per 10 minuti : È Morto Sergio Marchionne. L'ex ad Fca era ricoverato all'Universitatsspital di Zurigo dove era ricoverato da fine giugno per un'operazione alla spalla. Marchionne aveva 66...

Milano - leghista minaccia immigrato con la pistola : l'uomo avrebbe molestato la figlia : Massimiliano Codoro, 51 enne attivista politico candidato della Lega alla Camera il 4 marzo, a Milano, nella giornata di ieri 23 luglio, ha estratto dalle sue tasche una pistola nel tentativo di affrontare un immigrato. L’episodio si è verificato nei pressi della stazione centrale, dove l’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di alcuni passanti, che avevano visto il 51enne estrarre una ...

Il mare è vita… meglio senza l'uomo - : Visione pessimistica? Visione nichilista? E quali sono le note positive che aprono alla speranza? Perché l'uomo e la politica sono inermi? Perché sono caduti nel vuoto gli allarmi che da decenni ...