Un terremoto di magnitudo 6 4 ha colpito un’isola turistica in Indonesia | ci sono almeno

terremoto Indonesia - almeno 10 morti e 40 feriti. Scossa di magnitudo 6.4 con epicentro nell’isola di Lombok : Un forte Terremoto con epicentro nell’isola di Lombok ha colpito l’Indonesia poco prima dell’una di notte di sabato, ora italiana. almeno dieci persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite, colpite da lastre di calcestruzzo cadute dagli edifici. “Crediamo che il numero delle persone coinvolte possa aumentare. Non abbiamo ancora dati certi”, ha spiegato un portavoce della Indonesian disaster mitigation agency, ...

terremoto Indonesia - almeno 10 morti e 40 feriti. Scossa di magnitudo 6.4 sull’isola di Lombok : Un forte Terremoto con epicentro nell’isola di Lombok ha colpito l’Indonesia poco prima dell’una di notte di sabato, ora italiana. almeno dieci persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite, colpite da lastre di calcestruzzo cadute dagli edifici. “Crediamo che il numero delle persone coinvolte possa aumentare. Non abbiamo ancora dati certi”, ha spiegato un portavoce della Indonesian disaster mitigation agency, ...

Forte terremoto in Indonesia - magnitudo 6.4 : i morti sono almeno 10 : sono almeno dieci le vittime e 40 i feriti in Indonesia per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di Lombok. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a 47 chilometri a nord-est del capoluogo di...

terremoto di magnitudo 6.4 sull’isola di Lombok : morti e feriti : La terra ha tremato portando morte e distruzione. Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito l’isola indonesiana di Lombok.

Indonesia - terremoto magnitudo 6.4 con epicentro a Lombok : 10 morti - : La scossa si è registrata alle 5:47 ore locali con ipocentro a soli 7,5 km di profondità. Danneggiati decine di edifici. Il bilancio è ancora provvisorio

terremoto in Indonesia di magnitudo 6.4. L’epicentro nella zona turistica di Lombok : Dieci morti e 40 feriti è il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ha fatto tremare l’isola di Lombok, in Indonesia, non lontano da Bali. Lo ha reso noto l’istituto geologico americano Usgs. La scossa è avvenuta alle 5:47 ora locale (00:47 in Italia) con epicentro a Lelongken e ipocentro a soli 7,5 km di profondità....

terremoto a L’Aquila - scossa di magnitudo 3 avvertita dalla popolazione : L'evento sismico ha avuto epicentro a circa quattro chilometri a ovest dell'Aquila ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale.Continua a leggere

L’Aquila - terremoto di magnitudo 3.0 : L’Aquila, terremoto di magnitudo 3.0 L’Aquila, terremoto di magnitudo 3.0 Continua a leggere L'articolo L’Aquila, terremoto di magnitudo 3.0 proviene da NewsGo.

“Luna di sangue” del 27 luglio : potrebbe innescare un terremoto di magnitudo 7? : L’eclissi lunare totale più lunga del XXI secolo avverrà il 27 luglio, durerà 1 ora e 43 minuti e la luna si tingerà di un colore rosso intenso. Mentre gli appassionati di osservazioni celesti non stanno più nella pelle, un moderno ricercatore sui terremoti, Frank Hooferbeets, ha avvisato sulla possibilità di un terremoto di magnitudo 7. Premesso che Hooferbeets, 49 anni, utilizza un metodo non avallato dalla comunità scientifica, basato ...

Nuovo forte terremoto in Iran : scossa magnitudo 5.9 : Dopo la scossa magnitudo 5.4 verificatasi alle 05:07 UTC nel sud del Paese, un Nuovo sisma è stato registrato in Iran, nel nord: si è trattato di un terremoto magnitudo 5.9, localizzato dall’Istituto USGS a 35 km nordest da Sarpol-e Zahabad, ad una profondità di 5,7 km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Nuovo forte terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.9 sembra essere il primo su Meteo Web.

terremoto in Iran : scossa magnitudo 5.4 nel Sud del Paese : Un Terremoto magnitudo 5.4 si è verificato alle 05:07 UTC nel Sud dell’Iran: al momento non si segnalano vittime o danni significativi. La scossa è stata localizzata dall’Istituto di geofisica statunitense USGS a 55 km est da Lar a circa 10 km di profondità. L'articolo Terremoto in Iran: scossa magnitudo 5.4 nel Sud del Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

terremoto : scossa di magnitudo 3.3 nel Maceratese : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 10.01 nel Maceratese, con epicentro Pieve Torina. La scossa, riferisce l'Ingv, ha avuto una profondità di 8 chilometri, ed è nel cuore dell'area già colpita dal sisma di due anni fa, a 9 chilometri da Camerino e a 15 da Visso e Ussita.

terremoto in Polonia : scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese : Una scossa di Terremoto magnitudo 5 è stata registrata alle 03:31 UTC nell’ovest della Polonia dall’Istituto geofisico statunitense USGS: il sisma ha avuto ipocentro a 5,4 km di profondità ed epicentro a 1 km est-nordest da Polkowice. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Polonia: scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto magnitudo 3.3 nel Mar Jonio Meridionale : Un terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato nel Mar Ionio Meridionale alle 14:39:38 ad una profondità di 42 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 3.3 nel Mar Jonio Meridionale sembra essere il primo su Meteo Web.