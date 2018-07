Ultra Space Battle Brawl | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: RT @IndieVideoGames: Hyper Ultra Astronautics! Intense local multiplayer competitive/co-op space arena shooter #gamedev #indiedev #indiegam… - IndieGameDevBot : RT @IndieVideoGames: Hyper Ultra Astronautics! Intense local multiplayer competitive/co-op space arena shooter #gamedev #indiedev #indiegam… - IndieVideoGames : Hyper Ultra Astronautics! Intense local multiplayer competitive/co-op space arena shooter #gamedev #indiedev… - IndieGamePlanet : RT @IndieVideoGames: Hyper Ultra Astronautics! Intense local multiplayer competitive/co-op space arena shooter #gamedev #indiedev #indiegam… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Non è un picchiaduro ne un beat’em up, è, un gioco basato sulle regole dell’Hockey virtuale e del Pong, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostradopo aver messo le mani sull’edizione Switch del gioco.Come anticipato,ci fa vestire i panni di 10 differenti personaggi, in scontri spaziali, dove lo scopo è quello di distruggere la barriera difensiva dell’avversario per poi colpire la barra vitale con la pallina in campo fino ad azzerarla completamente. Se avete giocato il Pong o l’Hockey virtuale, allora riconoscere le medesime meccaniche di gioco. Dopo aver scelto tra la modalità Storia e Versus e il personaggio che volete utilizzare, si parte con uno scontro dopo l’altro, con la differenza che la ...