Ucciso il cane eroe del terremoto di Amatrice | il proprietario | “Non riesco a comprendere

(Di domenica 29 luglio 2018) E’ stato trovato morto nel giardino di casa, in un paese vicino a L’Aquila, Kaos, ildie Campotosto: ad ucciderlo un veleno. Non si conoscono al momento le cause del gesto crudele, né si hanno informazioni sull’autore. “Non ho parole, nonun atto così orribile“, ha dichiarato ildi Kaos, l’aquilano Fabiano Ettorre, dopo la morte del suo. L’uomo, addestratore, lo ha ritrovato morto ieri intorno a mezzogiorno, nel giardino di casa a Sant’Eusanio Forconese, a pochi chilometri dall’Aquila. “Era vivo almeno fino alle due del mattino, perché a quell’ora l’ho sentito abbaiare“. L'articoloildeldi, il: “Nonun atto così orribile” Meteo Web.