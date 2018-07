Ucciso cane eroe che salvava le persone

: Ucciso Kaos, il cane eroe di Amatrice [news aggiornata alle 11:38] - repubblica : Ucciso Kaos, il cane eroe di Amatrice [news aggiornata alle 11:38] - fattoquotidiano : Terremoto Centro Italia, “ucciso Kaos il cane eroe di Amatrice, Norcia e Camposto” - biancaatzei : Complimenti, il pensiero che questi esseri vengono chiamati “persone” mi rabbrividisce!Gente ingrata senza un minim… -

"Hannoildi Amatrice, Norcia e Campotosto.Kaosgli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato. Presenteremo una denuncia e chiederemo al governo una legge che vieti la vendita ed il commercio di veleni e fitofarmaci, se non con ricetta che renda rintracciabile chi li compra" Così in una nota Rinaldo Sidoli,responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani, a proposito della morte per avvelenamento del pastore tedesco che aveva partecipato ai soccorsi del dopo sisma nell'Italia centrale.(Di domenica 29 luglio 2018)