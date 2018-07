TV | RAI5 | “Lungo il fiume e sull’acqua Isole” | viaggio nelle Tremiti

meteoweb.eu

: RT @raicinque: L'isola italiana più difficile da raggiungere, vulcanica e senza spiagge, si trova a un'ora di distanza da #Lampedusa. L’iso… - falarotta : RT @raicinque: L'isola italiana più difficile da raggiungere, vulcanica e senza spiagge, si trova a un'ora di distanza da #Lampedusa. L’iso… - gianluigirestiv : RT @raicinque: L'isola italiana più difficile da raggiungere, vulcanica e senza spiagge, si trova a un'ora di distanza da #Lampedusa. L’iso… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Lesono le uniche isole italiane sull’Adriatico. Distano solo 22 km dal promontorio del Gargano, e nel corso dei secoli sono state prima un monastero, poi un carcere e solo da pochi anni una destinazione turistica.il, in onda domenica 29 luglio alle 22.10 su, racconta queste isole e i loro abitanti. D’inverno, quando i turisti – soprattutto appassionati di immersioni subacquee – smettono di arrivare in massa, rimangono non più di 250 residenti, divisi tra le due anime di questo piccolo arcipelago: San Nicola, l’isola roccaforte, dove i monaci decisero di costruire il monastero, e San Domino, un tempo disabitata ed ora fulcro del turismo. Le due isole sono divise da un breve tratto di mare, che un traghetto percorre un paio di volte al giorno. Gli hotel, i ristoranti, la posta, il supermercato, la farmacia si ...