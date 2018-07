TV | RAI5 | “Lo strabiliante mondo delle piante” | la riproduzione

meteoweb.eu

: Sabato sera con lo speciale sul festival di Spoleto @festivalspoleto su Rai5 ? - TheMoonOyster : Sabato sera con lo speciale sul festival di Spoleto @festivalspoleto su Rai5 ? - VittorioPalumbo : RT @raicinque: Lo Sferisterio di Macerata è uno dei teatri open-air più famosi al mondo, un'arena che ospita, da oltre cinquant'anni, il Ma… - Simone34064938 : RT @raicinque: Lo Sferisterio di Macerata è uno dei teatri open-air più famosi al mondo, un'arena che ospita, da oltre cinquant'anni, il Ma… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Senza l’aiuto di insetti e piccoli animali, lapiante non sarebbe possibile. Lo spiega il secondo episodio della serie “Lo, in onda lunedì 30 luglio alle 14.45 su. L’energia prodotta dalle piante attraverso il proprio nutrimento viene utilizzata anche per organizzare la loro vita sessuale. Ma poiché gli organismi vegetali non sono in grado di muoversi, per mettere in contatto parti maschili e femminili c’è bisogno della collaborazione di alcuni insetti e piccoli animali, che diventano così inconsapevoli messaggeri d’amorosi sensi. L'articolo TV,: “Lopiante”, laMeteo Web.