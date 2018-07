TV | RAI5 | “Lo strabiliante mondo delle piante” | il nutrimento

meteoweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018) Di solito si pensa alle piante come a creature viventi, ma senza una vita sensoriale ‘organizzata’. Invece, pur non potendo spostarsi nello spazio, le piante hanno imparato a sfruttare le abilità di altre piante e di alcuni animali per procurarsi il cibo, l’acqua, la luce e un’anima gemella per potersi riprodurre. Lo spiega la serie “Lo, che Rai Cultura propone da domenica 29 luglio alle 14.55 su. Il nostro pianeta è abitato da migliaia di specie animali e vegetali che condividono ambienti complessi: ciascuno di loro ha messo a punto strategie che permettono di sopravvivere anche in presenza di condizioni difficili. La serie, in tre episodi monografici dedicati a, riproduzione e diffusione, compie un incredibile viaggio tra le capacità e le abilitàpiante nell’affermare il proprio ruolo nel complesso sistema ...