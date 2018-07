TV | RAI3 | “Passato e Presente” | il sacco di Roma

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” Masaniello e la rivolta di Napoli : Si chiamava Tommaso Aniello D’Amalfi, ma è passato alla storia come Masaniello , reso famoso nel 1647 dalla rivolta del popolo di Napoli contro il sistema fiscale introdotto dalla monarchia spagnola. Un sistema di tasse iniquo, che vessava su gran parte del popolo il peso di guerre sempre più lunghe e costose. A “Passato e Presente” , il programma di Rai Cultura in onda lunedì 16 luglio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo ...

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” le donne della Costituente : Alla fine della seconda guerra mondiale, le italiane – in particolar modo quelle che hanno lottato nella Resistenza – chiedono di poter partecipare attivamente alla rinascita politica della nazione. Ottengono così il diritto di farsi eleggere, al pari degli uomini. Nel 1946, 21 donne vengono elette nell’Assemblea Costituente e tra loro anche quattro deputate che entrano a far parte alla Commissione dei 75, incaricata di redigere la nuova ...

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” Lutero - le tesi e lo scisma : Il 31 ottobre del 1517 a Wittemberg, in Sassonia, il frate agostiniano Martin Lutero pubblica le sue 95 tesi , con le quali si oppone alla prassi delle indulgenze, al potere del papa sulle anime del purgatorio e alla venalità della curia romana. È l’atto iniziale della riforma protestante. Un passo epocale che il professor Alberto Melloni rilegge con Paolo Mieli a “Passato e Presente” , in onda lunedì 11 giugno alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su ...

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” Dunkerque e l’operazione Dynamo : Nel maggio del 1940 l’esercito anglo-francese è in difficoltà. I nazisti con un attacco improvviso hanno invaso l’Olanda e il Belgio e marciano spediti verso Parigi. Migliaia di soldati inglesi e francesi si trovano chiusi in un angolo a Dunkerque , città portuale francese sulla Manica. Davanti hanno i nazisti, alle spalle il mare. Churchill, nuovo primo ministro inglese, ordina la ritirata. Inizia così l’operazione Dynamo , raccontata dal ...

TV - RAI3 : a “Passato e Presente” Gino Bartali - giusto tra le nazioni : Tra il 1934 e il 1954, Gino Bartali è per tutti l’asso del ciclismo italiano. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale Ginettaccio, come è anche chiamato, compie un altro tipo di impresa: salva 800 ebrei dalle deportazioni nazifasciste. Una storia che il professor Stefano Pivato rilegge con Paolo Mieli a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 28 maggio alle 13.15 su Rai3 e in replica alle 20.30 su Rai Storia. La ...