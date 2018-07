TV | Rai Storia | l’Italia in guerra | le battaglie 1940-1942

Immortal Unchained : nuovo tRailer dedicato alla storia per l'oscuro action RPG sci-fi : Immortal Unchained è il nuovo action RPG ambientato in un universo sci-fi annunciato circa un anno fa e che presto sbarcherà su PC e console.Il gioco è stato descritto come un "Dark Souls with guns", dove le meccaniche tipiche degli shooter incontrano quelle RPG. Immortal Unchained offrirà ai giocatori un vasto arsenale di armi per fronteggiare leggendari boss in brutali combattimenti a distanza e ravvicinati. Bisognerà pianificare con ...

Stefano Cucchi : la sua storia diventa un film per Netflix - il tRailer (VIDEO) : Quello di Stefano Cucchi è stato uno dei casi di cronaca più controversi dell'ultimo decennio [VIDEO], a distanza di quasi nove anni dalla morte dell'allora trentunenne romano infatti, la sua storia, così come l'evoluzione dei diversi processi legali che ne sono scaturiti, continua a far discutere, occupando le pagine di quotidiani, settimanali e siti internet, nonché innumerevoli spazi nelle trasmissioni televisive. La discussione, con ogni ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale” - lo sbarco in Normandia : Il 6 giugno 1944 inizia la più massiccia e decisiva operazione militare delle forze alleate: lo sbarco in Normandia. E’ un’impresa militare diventata leggendaria, ma costata migliaia di vite tra alleati e tedeschi. E, al termine, la vittoria finale contro la Germania sarà più vicina. Lo racconta il nuovo appuntamento con “Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale”, in onda lunedì 23 luglio alle 21.10 su Rai Storia. L'articolo TV, Rai ...

TV - Rai5 : “Lungo il fiume e sull’acqua. Isole” svela storia e segreti dell’isola di Linosa : L’isola italiana più difficile da raggiungere, vulcanica e senza spiagge, si trova a un’ora di distanza da Lampedusa. È un’isola dalla terra nera, verde e selvaggia. Meta di moda negli anni ‘80, ma poi completamente abbandonata a sé stessa. “Lungo il fiume e sull’acqua. Isole”, in onda domenica 22 luglio alle 22.05 su RAI5, svela storia e segreti dell’isola di Linosa in compagnia del Barone, che fa la guida turistica; di ...

TV - Rai1 : “Linea Verde Estate” racconta Orvieto - tra storia e agricoltura : Ci sono storie scritte sulla carta e altre scritte nella roccia. È questo il caso della zona di Orvieto dove l’uomo, sin dai tempi più antichi, ha fatto i conti con la fragilità del suo territorio e lo ha spesso trasformato, servendosene nei modi più disparati. Il viaggio di “Linea Verde Estate”, in onda domenica 22 luglio alle 12.20 su RAI1, continua nel centro Italia, in un territorio particolarmente ricco di storia e molto importante dal ...

TV - Rai Storia : a “Mare nostrum” domani protagonista lo Stretto di Messina : Un viaggio nello Stretto tra mito, natura, letteratura e Storia: il racconto di un braccio di mare che divide (e unisce) la Calabria e la Sicilia. Lo Stretto di Messina è il protagonista di “Mare nostrum”, in onda venerdì 20 luglio alle 21.10 su Rai Storia. Il documentario – firmato da Eugenio Farioli Vecchioli con la collaborazione di Vincenzo Reale e Marco Orlanducci e la regia di Pasquale D’Aiello – parte dal mito di Scilla e Cariddi e ...

TV - Rai Storia : “Art detective” racconta il furto della banda dei piedi scalzi : Nel 1998 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma tre banditi incappucciati e a piedi scalzi sequestrano le tre guardiane del museo – tre giovani donne disarmate – e rubano due quadri di Van Gogh e uno di Cezanne: tre opere dal valore inestimabile. Una Storia raccontata da “La banda dei piedi scalzi” che Rai Cultura propone lunedì 16 luglio alle 22.10 su Rai Storia per la serie “Art detective”, dedicata ai casi più eclatanti di ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale” - Hitler attacca l’Europa : Dopo aver preso il potere e aver instaurato il regime nazista in Germania, Hitler mette a punto nuove strategie per conquistare altri territori, a partire dagli Stati Europei. Una pagina di Storia riletta da “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale”, in onda lunedì 16 luglio alle 21.10 su Rai Storia. L'articolo TV, Rai Storia: “Apocalypse. La Seconda Guerra Mondiale”, Hitler attacca l’Europa sembra essere il primo su Meteo Web.

Ronaldo : Ramos - resteRai in storia Real : ANSA, - ROMA, 10 LUG - "I tuoi gol, i numeri e tutto ciò che abbiamo vinto insieme parlando da soli. Tu hai guadagnato un posto speciale nella storia del Real Madrid, e come madridisti, ti ricorderemo ...

Il nuovo tRailer di Code Vein torna a mostrarci Mia Karnstein - uno dei personaggi che ci accompagnerà durante la storia : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer del suo imminente souls like in salsa anime, Code Vein.Come segnala Dualshockers, il video presenta Mia Karnstein, ovvero uno dei personaggi guidati dall'IA che seguirà l'eroe (o eroina) durante la storia.Essendo Mia la prima compagna rivelata molto tempo fa, è probabilmente il personaggio che abbiamo visto di più, ma questa volta il focus è su un altro aspetto della sua storia e delle ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” alla scoperta della Palermo arabo normanna : Un Viaggio alla scoperta della Palermo arabo normanna, cinquantunesimo sito italiano a entrare, nel luglio 2015, nella lista Unesco del Patrimonio Mondiale. Palermo, con la Cappella Palatina e il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Palazzo della Zisa, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, le Chiese di Santa Maria dell’Ammiraglio e di San Cataldo; ma anche Monreale e Cefalù con le Cattedrali. Gioielli ai quali è dedicato il documentario “Palermo ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse-La Seconda Guerra Mondiale” - l’azzardo di Hitler : Dall’ascesa al potere di Hitler fino alla morte di Mussolini: i principali eventi della Seconda Guerra Mondiale sono i protagonisti della serie “Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale”, in onda da lunedì 2 luglio alle 21.10 su Rai Storia. Nel primo appuntamento, obiettivo sull’anno 1941, con la “Guerra Lampo” di Hitler in Russia attraverso l’operazione “Barbarossa”. In primo piano, in particolare, le nuove tecniche belliche e le ...