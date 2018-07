Turchia | affonda barca che trasportava sospetti gulenisti | 6 morti

Migranti - motoscafo affonda al largo della Turchia : 9 morti di cui 6 bambini : Nove Migranti, tra cui sei bimbi, sono morti dopo che il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche. Lo riferisce l’agenzia di stato turca, Anadolu. L’imbarcazione ha avuto un’avaria nel distretto di Demre, nel golfo di Antalya, luogo molto frequentato dai turisti. Cinque persone sono state tratte in salvo e una è tuttora dispersa. Le vittime sono due uomini, una donna e sei bambini. In base a quanto riferisce ...