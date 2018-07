Tuchel | “Buffon? Non ho ancora deciso se sarà titolare”

calcioweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018) “C’è una forte competizione per questo ruolo, è presto per decidere – ha detto -. Lo farò quando tutti e tre saranno al 100%. Magari chiederò a Gianluca Spinelli, il preparatore dei portieri, di decidere per me…”. L’allenatore del Paris Saint Germain, Thomas, non si sbilancia su chiil portiere titolare tra Buffon, Trapp e Areola. “Gigi ha grande personalità e porta alla squadra una grande leadership. Io sono molto felice della qualità dei miei portieri”, aggiungein conferenza stampa da Singapore alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid valido per l’International Champions Cup. (AdnKronos)L'articolo: “Buffon? Non hosetitolare” CalcioWeb.