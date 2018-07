Trump minaccia shutdown : Washington, 29 lug. (AdnKronos) – Il presidente degli Stati Uniti,, minaccia lo shutdown, la serrata di tutte le attività del governo federale, se i democratici non sosterranno le modifiche alla legge sull’immigrazione. “Sarei disponibile allo shutdown del governo se i democratici non ci dessero i voti per la Sicurezza del confine, che include il muro (alla frontiera con il Messico, ndr) – ha scritto Trump su ...

Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia - Trump minaccia sanzioni : Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia, Trump minaccia sanzioni Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia, Trump minaccia sanzioni Continua a leggere L'articolo Pastore cristiano Usa arrestato in Turchia, Trump minaccia sanzioni proviene da NewsGo.

Iran contro Usa - Soleimani minaccia Trump/ Ultime notizie : “Lui inizierà la guerra - ma noi la finiremo” : Continua l'escalation tra Usa e Iran, un generale Iraniano ha minacciato di inviare terroristi negli Stati Uniti per colpire Donald Trump, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:10:00 GMT)

La principale minaccia contro la NATO è Trump per l'ex premier svedese Bildt - : Il recente tour europeo di Donald Trump e il suo incontro con Vladimir Putin fanno riflettere sull'efficacia della NATO a difesa del continente europeo, scrive l'ex primo ministro svedese Carl Bildt ...

Trump minaccia l'Iran : ecco perché non c'è nulla di cui stupirsi : Ma alquanto efficace, almeno a giudicare dal risalto che viene dato in tutto il mondo alla sua incontinenza verbale. L'ultimo episodio di quella che ormai è stata definita la "twittocrazia" " ...

Trump contro presidente Iran : 'Fai attenzione. Non minacciare mai più' : Qualche volta sembra che il mondo sia diventato insensibile davanti all'autoritarismo del regime in casa ed alle sue campagne di violenza all'estero, ma l'orgoglioso popolo Iraniano non resta in ...

Trump avverte il presidente iraniano Rouhani : “Stai attento - non minacciare mai più gli Usa” : Il presidente statunitense Donald Trump avverte l’Iran con un messaggio su Twitter. «Non minacciare mai più gli Stati Uniti - scrive Trump - o ne pagherete le conseguenze, come pochi nella storia ne hanno sofferte prima. Non siamo un Paese che tollererà più le vostre stupide parole di violenza e morte. Fate attenzione». ...

Rouhani minaccia Trump : “pagherete vostre provocazioni”/ Ayatollah Khamenei - “trattative Iran-Usa sbagliate” : Hassan Rouhani minaccia Trump: "la guerra Iran-Usa è la madre di tutte le guerre, non giochi con la coda del leone". Ultime notizie; la campagna Usa contro Teheran (Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:53:00 GMT)

