Trump | gli attacchi contro di lui si moltiplicano Ma il presidente Usa ha in mente un

La lezione di Trump agli economisti della sinistra : perché la sua ricetta funzione : Nei primi 18 mesi di governo, comunque, ha dato un assaggio concreto di dove l'economia reale americana possa arrivare . Per ora e' il 4,1% in un solo trimestre, che sembrava un miraggio a tanti, non ...

Bene l'epocale taglio delle tasseTrump fa volare l’economia Usa : L’epocale taglio delle tasse, voluto fortemente dal tycoon, ha dato una scossa all'economia creando posti di lavoro, più investimenti e più soldi. 'Le famiglie cominciano ad avere più fiducia-conferma il presidente-e ritornano a comperare’. E l’economia corre Segui su affaritaliani.it

La relazione privilegiata con gli Usa - la Libia e i rapporti con Mosca. La visita di Conte a Trump spiegata da Massolo : L'Italia da parte sua ha già impostato una linea politica che va in questa direzione, ponendo sul tavolo europeo dei problemi molto concreti, come l'immigrazione e la crescita. Credo che anche il ...

Vi dico come sta il Trumpismo negli Stati Uniti. Parla Williams - Breitbart News - : ... ma ad oggi una serie di indicatori suggeriscono che il risultato è positivo: disoccupazione sotto i minimi storici, economia in crescita costante, maggior rispetto per gli Stati Uniti sulla scena ...

L'economia americana vola e Trump esulta : 'In corsa per la crescita maggiore degli ultimi 13 anni' : Ma gli esperti avvertono: 'I dati del secondo trimestre sono 'drogati'. Le esportazioni sono aumentate per timore di dazi futuri'

L'economia americana vola e Trump esulta : "In corsa per la crescita maggiore degli ultimi 13 anni" : L'Azienda America vola. Il pil del secondo trimestre schizza a +4,1%, il tasso di crescita maggiore dal 2014, superano i 20.400 miliardi di dollari di valore. Donald Trump canta vittoria parlando di "svolta storica" grazie alle politiche dell'America First: "Siamo in corsa per la cresciuta annuale maggiore degli ultimi 13 anni", dice esultante il presidente americano che, in difficoltà su diversi fronti, vede nel buon andamento ...

Trump esulta : 'Dati Pil fantastici. Con accordi commerciali faremo meglio' : 'Dati fantastici sul Pil sono appena stati diffusi' ha scritto i l presidente americano Donald Trump in un tweet a commento della migliore espansione dell'economia Usa da quattro anni. La lettura preliminare del Pil Usa del secondo trimestre è stata pari a un +4,1%, sotto le stime per 4,4%. Già ieri il leader Usa aveva detto che il dato odierno sarebbe ...

Trump-Juncker - la Commissione europea ha svenduto agli Usa i diritti dei suoi cittadini : di Monica di Sisto* E’ bastato un viaggio del presidente della Commissione Claude Juncker a Washington perché il trattato commerciale più discutibile e discusso dai cittadini europei, il Trattato transatlantico di liberalizzazione di scambi, investimenti e servizi tra Europa e Stati Uniti, il Ttip, fosse rilanciato nella forma più accelerata, concentrata e meno trasparente possibile. Certo: nessuno userà mai più la odiata sigla. Ma il pessimo ...

Russiagate - i tweet di Trump nel mirino degli investigatori : Russiagate, i tweet di Trump nel mirino degli investigatori Nuovi guai per il presidente Usa anche per quanto riguarda l’altro scandalo in cui è coinvolto, il sexgate con la pornostar Stormy Daniels Continua a leggere L'articolo Russiagate, i tweet di Trump nel mirino degli investigatori proviene da NewsGo.

Trump : Marchionne il migliore da era Ford. Dopo il tonfo - Fca in netto rialzo : Dopo il lutto e la presentazione dei conti trimestrali fatta dal neo amministratore delegato con relativo crollo in borsa, oggi per i titoli della galassia è il giorno del recupero -

Francia fredda su intesa Juncker-Trump : 'Vogliamo chiarimenti' : Parigi, 26 lug., askanews, - Commenti freddi dalla Francia all'accordo di tregua raggiunto ieri dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker con il presidente Usa Donald Trump sul ...

Sergio Marchionne morto - da Obama a Trump : la fotostoria del manager col maglioncino che ha segnato un’epoca : Sergio Marchione, il manager totale, quello che ha saputo plasmare l’automobilistica internazionale alla sua idea di industria, è morto la mattina del 25 luglio dopo giorni di fiato sospeso. Oltre 14 anni di storia, iniziata a Lingotto nel maggio del 2003, quando l’italo-canadese entra da indipendente nel cda di un casa auto sull’orlo della bancarotta. Qui iniziano le sue sfide. ...