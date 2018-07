Trieste Estate 2018 | ' Pupkin Kabarett and friends'

Trieste Estate 2018 : 'Ora no - tesoro!' - Compagnia ex allievi del Toti : ... Bastione Rotondo, Trieste TS Orario - Ingresso: 21.00 , ingresso libero, Il 14/07/18 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.teatroarmonia.it Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Pino ...

Le date e le tappe di Festival Show 2018 - da Padova a Trieste in estate : Sono state annunciate le date e le tappe di Festival Show 2018. La tournée itinerante si compone di otto appuntamenti in otto città italiane. L'8 luglio a Padova si terrà il primo degli appuntamenti in programma. Il secondo è atteso per il 13 luglio a Vicenza e il terzo per il 26 luglio a Caorle (Venezia). Ad agosto si riprende il giorno 2 da Jesolo Lido (Venezia) per far tappa il 9 agosto a Bibione (Venezia) e il 21 agosto a Lignano ...