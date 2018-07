Trial Outdoor | Grattarola e Gandola centrano la pole position a Barzio nelle categorie

sportfair

: Raggiunto e superato il giro di boa della stagione 2018, l'Italiano Trial Outdoor ritorna a Barzio per un appuntame… - GiornaleLORA : Raggiunto e superato il giro di boa della stagione 2018, l'Italiano Trial Outdoor ritorna a Barzio per un appuntame… - TeoMat_FansClub : TRIAL: GRATTAROLA-PETRELLA AL TOP NELLE MARCHE INDOOR. E ORA BARZIO PER L’OUTDOOR - LeccoNews : TRIAL: GRATTAROLA-PETRELLA AL TOP NELLE MARCHE INDOOR. E ORA BARZIO PER L’OUTDOOR | 27/07/2018 - -

(Di domenica 29 luglio 2018) Le qualifiche ufficiali hanno sancito il via ufficiale del Round 4: Matteo(TR1) e Lorenzo(TR2) si sono garantiti la miglior posizione di partenza (l’ultima) per la gara Dalla “Perla della Valsassina” i primi verdetti del quarto appuntamento stagionale del Campionato Italiano. Con l’assegnazione delleclassi TR1 e TR2, al Comune diè scattato ufficialmente il Round 4 con il pubblico, presente in gran numero nonostante la comparsa della pioggia, che ha potuto assistere a due combattutissime manche di qualifica in un percorso tecnico e dall’elevato tasso di spettacolarità studiato dal Moto Club Monza in collaborazione con il Moto Club Valsassina. Aspettando la gara, si sono assicurati lerispettive classi di appartenenza Matteo(TR1) e Lorenzo(TR2). In una ...