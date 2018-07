Tratta di esseri umani | il Papa | Lottare contro vergognoso crimine

Ministro Trenta in Libia : fermare Tratta di esseri umani : Visita a sorpresa del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta in Libia. "Occorre fermare il traffico di esseri umani e l'immigrazione irregolare". E' quanto ha detto il Ministro della Difesa al suo ...

Migranti - Open Arms : "Denunciamo Italia e Libia per omicidio colposo"/ Meloni - "loro fanno Tratta esseri umani" : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave Open Arms è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Armi - droga e Tratta di esseri umani : i business più remunerativi per le mafie : Non solo narcotraffico e contraffazione su scala mondiale. Tra i principali e più remunerativi business criminali per le mafie ci sono anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta di essere umani...

Dia: "Armi, droga e tratta di esseri umani i business delle mafie" | Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita

Dia : 'Armi - droga e Tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo per infiltrazioni della malavita : "Lo scenario criminale nazionale continua a essere segnato da una interazione tra i sodalizi italiani e quelli di matrice straniera". Così la Relazione semestrale della Dia, spiegando che "accanto al ...

Armi - droga e Tratta di esseri umani i business delle mafie' - Roma fuori controllo : infiltrazioni della malavita : "Lo scenario criminale nazionale continua ad essere segnato da una interazione tra i sodalizi italiani e quelli di matrice straniera". Così la Relazione semestrale della Dia, spiegando che "accanto al ...

Palermo : Tratta di esseri umani - oltre un secolo di carcere per sedici imputati : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - oltre un secolo di carcere per sedici imputati accusati di avere organizzati la tratta di esseri umani tra l'Italia e i paesi africani. La sentenza è stata emessa dal gup di Palermo Annalisa Tesoriere che ha condannato a 124 anni di carcere i 16 componenti di una banda

Palermo - Tratta di esseri umani e traffico di armi e diamanti : 17 arresti : I carabinieri del Nucleo Informativo di Palermo hanno fermato, su disposizione della Dda, 17 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al ...

Migranti : scoperta Tratta di esseri umani - diciassette fermi : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Informativo di Palermo all’alba di oggi hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di 17 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al ...

