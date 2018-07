Trapani | Giacomo Tranchida | Abbiamo tolto le discariche con buon senso e determinazione

Il gruppo dei Giovani Democratici di Trapani non può che fare un plauso a Giacomo Tranchida : ... come Tranchida difenderanno sempre e comunque i valori morali ed etici della solidarietà e dell'accoglienza che sono centrali all'interno della nostra comunità politica. Un plauso a Tranchida che è ...

Elezioni a Trapani - passeggiata con candidati e simpatizzanti per Giacomo Tranchida : Un giro per la città insieme a candidati e simpatizzanti. Stamattina Giacomo Tranchida, candidato sindaco per Trapani, ha partecipato ad una passeggiata per la città con un gruppo di cittadini: adulti,...