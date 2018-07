Tragedia della caccia a Laterina | il quartiere della Maestà piange Ceccherini Colpo

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della Tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

INCENDI IN GRECIA : 500 FERITI E 80 MORTI/ Ultime notizie : domate le fiamme - di chi è la colpa della Tragedia? : INCENDI in GRECIA: 80 MORTI e 500 FERITI. Ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Tragedia della Solfatara : famiglia morta per una foto : Trapelano altri dettagli riguardo la Tragedia accaduta lo scorso settembre alla Solfatara di Pozzuoli dove persero la vita tre componenti di una famiglia di Torino che viveva a Venezia. Il lavoro ...

Usa - Tragedia Missouri : 9 dei 17 morti erano della stessa famiglia - : Il governatore dello Stato ha spiegato che oltre la metà delle vittime dell'affondamento nel Table Rock Lake apparteneva allo stesso nucleo familiare. Una sopravvissuta racconta di aver perso nell'...

Missouri - battello di turisti investito dalla tempesta e affondato : almeno undici i morti. Il video della Tragedia : Una Duck Boat, un particolare tipo di veicolo in grado sia di navigare sia di viaggiare su strada, è stato colto da una tempesta in un lago del Missouri. Il video, pubblicato sui social, è stato girato dai passanti che hanno assistito, sulla terraferma, al momento in cui il battello è stato trascinato dalla corrente ed è affondato. Secondo le autorità locali, i morti sarebbero, al momento, 11. Cinque, invece, i dispersi. A bordo, in tutto, ...

Il primo post della moglie di Bode Miller dopo la Tragedia : "Mai più morti come quella di mia figlia" : Ha parlato per la prima volta della morte della figlia. Morgan Beck, giocatrice di pallavolo e moglie dello sciatore Bode Miller, ha rotto il silenzio straziante dopo la tragedia che ha colpito la figlia Emeline Gier, morta a 19 mesi per annegamento in piscina. "Prego Dio che nessun genitore debba provare un dolore come il nostro", ha scritto su Instagram, pubblicando anche una foto della piccola.It's been 37 days since I've held my baby girl. I ...

Tragedia della val di Stava - 33° anniversario del 'piccolo Vajont' - : Il 19 luglio 1985, una massa di fango travolse l'abitato di Stava, in provincia di Trento, provocando 268 morti e danni ingentissimi. La causa di una strage spesso dimenticata fu l'instabilità dei ...

Tragedia a Sassari - muore l’ex calciatore della Torres Giovannino Oggiano : Il 47enne sassarese, padre di un bimbo, è deceduto al pronto soccorso in circostanze che sono ancora in fase di accertamento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte che ha lasciato sgomento il mondo dello sport e in particolare quello del calcio sardo.Continua a leggere

Il tuffo e i tentativi di salvarla : la ricostruzione della Tragedia : Sara Francesca, 13 anni, è stata «aspirata da un bocchettone»: cosa è successo, dal tuffo in piscina ai tentativi di rianimarla

Tragedia a Sperlonga : 13enne muore aspirata dal bocchettone della piscina di un hotel : Un incredibile e terribile incidente in piscina si è consumato ieri, presso il Grand hotel Virgilio di Sperlonga. La vittima, S.F.B., di appena 13 anni, residente a Morolo, piccolo centro in provincia di Frosinone, sarebbe stata aspirata dal bocchettone subacqueo utilizzato per il ricambio dell'acqua della piscina, che le avrebbe impedito di riemergere in superficie. Alcuni bagnanti, tra cui un turista americano, sono riusciti a staccarla ...

Bambina morta a Sperlonga - la piscina della Tragedia : Una Bambina di 13 anni è morta a Sperlonga, nella piscina di un hotel a quattro stelle in cui alloggiava con i genitori e la sorellina. La ragazzina è stata risucchiata da un bocchettone mentre stava ...

La modella nuota con gli squali alle Bahamas : morsa ad un braccio - Tragedia sfiorata : Katarina Zarutskie, influencer 19enne, stava cercando lo scatto perfetto per Instagram. Quando ha visto quegli squali, all'apparenza docili, non ci ha pensato su due volte a tuffarsi nelle acque cristalline di Staniel Cay. Qualcosa però è andato storto...Continua a leggere

“Ecco cosa faranno”. Una notizia incredibile per i ragazzi della grotta. Dalla scampata Tragedia in Thailandia alla realizzazione di un sogno : Il mondo intero ha esultato per l’annuncio arrivato Dalla Thailandia: i ragazzini e il loro allenatore sono tutti salvi e sono stati tirati fuori Dalla grotta. E così, presto fatto, arriva per loro un invito davvero speciale. Il mondo del calcio ha seguito con grande apprensione le operazioni di salvataggio dei giovani calciatori rimasti intrappolati con il loro allenatore nella grotta del nord della Thailandia dallo scorso 23 ...